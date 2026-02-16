Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 16 de febrero de 2026

Sepa como utilizar su empuje y fuerza de voluntad para poder continuar por el camino que eligió. Sepa que esto lo ayudará en su crecimiento personal.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el lunes 16 de febrero

Amor: Piense bien que es lo que quiere y luego vea si le es conveniente terminar esa relación de tantos años. Procure reconciliarse con su alma gemela si es necesario.

Riqueza: Después de tanto sacrificio logrará revertir un conflicto que hace tiempo frenaba su crecimiento económico. Aproveche este período para firmar acuerdos.

Bienestar: Intente tomar distancia de las discusiones ajenas que surjan alrededor suyo. Trate de alejarse de los problemas que no lo involucran directamente a usted.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Prepárese, ya que en estos días se le acentuará su capacidad imaginativa y fantasiosa en todos los proyectos que deba emprender. Aproveche y haga uso de ellas.

Amor: Mientras utilice una actitud serena y compasiva podrá superar cualquier conflicto amoroso. Intente complacer a su alma gemela en todo lo que pueda.

Riqueza: Busque un nuevo estilo o técnica laboral para poder cumplir con todas las metas y además concluya con los proyectos inconclusos que tiene hace meses.

Bienestar: Intente ahondar en lo espiritual. De esta forma, podrá vivir una experiencia muy enriquecedora que hace tiempo estaba buscando para su vida personal.

