Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 29 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 29 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
- 1 minuto de lectura'
Evite los esfuerzos y tómese el tiempo necesario para cumplir con todas sus obligaciones, ya que un cierto estado de indiferencia lo acompañara en el día.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el lunes 29 de diciembre
Amor: Su enamorado se mostrará un tanto resentido, intente remediar la situación a través de una charla madura. Olvide los viejos agravios y restablezcan el vínculo amoroso.
Riqueza: Busque precios y calidad antes de comprar, intente ser más medido con sus gastos. No gaste a cuenta, ya que podría afectarle negativamente a su economía.
Bienestar: Si se encuentra engripado, será importante que guarde cama y tome infusiones que lo ayuden a depurar su organismo. Tome conciencia que esta enfermo.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Temporada de Capricornio: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal según tu signo y tu ascendente
- 2
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la última semana de 2025 y los primeros días de 2026
- 3
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 22 al 28 de diciembre
- 4
Cuándo empieza el Año Nuevo chino 2026