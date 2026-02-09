Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 9 de febrero de 2026

Será un momento para aprender de lo que vivió en el pasado. Intente corregir los errores que cometió por desesperado y evite caer nuevamente en ellos.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el lunes 9 de febrero

Amor: No descuide a su alma gemela, ya que es una persona fiel y lo mima todo el tiempo. Evite dejarse llevar por los comentarios de personas envidiosas.

Riqueza: Es un momento optimo para perfeccionarse profesionalmente. Deje de dudar y inscríbase a ese curso a distancia que le regalo su empresa para refinar su intelecto.

Bienestar: Deje de ser tan introvertido con el mundo social afectivo que lo rodea. Intente que sus sentimientos se abran y descubra las emociones que le brinda la vida.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Verifique como debe utilizar la capacidad para dialogar acerca de los diversos temas que lo inquietan hace meses. Intente buscar la forma y actúe.

Amor: Prepárese, ya que una persona se acercará a usted de forma sincera y tierna. Sepa que le conquistará el corazón y seguramente hallará el amor.

Riqueza: Prepárese, ya que una persona se acercará a usted de forma sincera y tierna. Sepa que le conquistará el corazón y seguramente hallará el amor.

Bienestar: Comenzará el día donde melancolía lo invadirá por completo y se sentirá sin fuerzas. Trate de descansar un poco más y de apoco las cosas mejorarán.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |