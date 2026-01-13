LA NACION

Horóscopo de Sagitario de hoy: martes 13 de enero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del martes 13 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario

Hoy no habrá quien lo detenga, ya que podrá obtener lo que desee en todos los planos de su existencia, especialmente en su vida profesional y personal.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el martes 13 de enero

Amor: Sepa que la Luna en su signo, lo favorecerá en las relaciones amorosas. Aproveche este transito para expresar lo que siente a esa persona que tanto ama.

Riqueza: Antes de decidirse para hacer una inversión, hágase un tiempo para evaluar los posibles beneficios. En caso que necesite, asesórese con alguien que sepa del tema.

Bienestar: Realice una dieta depurativa incorporando jugos naturales y frutas de estación. Trate de supervisar de cerca su alimentación y evite dejarse llevar por los excesos.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Durante el día, sepa que con su vitalidad y pasión logrará llevar a buen termino los proyectos que muchos de su entorno creían irrealizables por usted.

Amor: Sepa que podrá producirse nuevos cambios en el terreno amoroso que serán beneficiosos para la pareja. Dejen de mirar el pasado y busquen la felicidad.

Riqueza: Procure liberar su energía y dejar que las propuestas económicas surjan sin presión. Período optimo para ampliar su negocio, no permita que nadie lo detenga.

Bienestar: Intente disminuir la irritabilidad y rigidez al relacionarse con su circulo intimo. Procure llevar su vida con más tranquilidad y paciencia.

