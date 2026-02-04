Horóscopo de Sagitario de hoy: miércoles 4 de febrero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 4 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
- 1 minuto de lectura'
Jornada importante para los logros laborales y el reconocimiento social. Sepa que su inteligencia brillará en todos los aspectos y tendrá muy buenos resultados.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el miércoles 4 de febrero
Amor: Sepa que una actitud de mayor generosidad hacia su alma gemela generará una cálida devolución de su parte. Deje de ser tan egoísta en temas del amor.
Riqueza: Gracias a toda la experiencia que ha adquirido durante todo este tiempo, sin proponérselo podrá escalar posiciones en su trabajo. Este atento.
Bienestar: En estos momentos de tanto sedentarismo, la lectura será su mejor compañía. Aproveche el tiempo y recupere ese hábito que tenia abandonado hace bastante tiempo.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 2 al 8 de febrero
- 2
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 2 al 8 de febrero
- 3
Horóscopo chino 2026: qué le depara a cada signo en el año del Caballo de Fuego
- 4
Así le irá a cada signo del Zodíaco en el amor durante febrero