Horóscopo de Sagitario de hoy: miércoles 4 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 4 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario

Renata Dossi
Jornada importante para los logros laborales y el reconocimiento social. Sepa que su inteligencia brillará en todos los aspectos y tendrá muy buenos resultados.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el miércoles 4 de febrero

Amor: Sepa que una actitud de mayor generosidad hacia su alma gemela generará una cálida devolución de su parte. Deje de ser tan egoísta en temas del amor.

Riqueza: Gracias a toda la experiencia que ha adquirido durante todo este tiempo, sin proponérselo podrá escalar posiciones en su trabajo. Este atento.

Bienestar: En estos momentos de tanto sedentarismo, la lectura será su mejor compañía. Aproveche el tiempo y recupere ese hábito que tenia abandonado hace bastante tiempo.

