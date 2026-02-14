Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 14 de febrero de 2026

Muévase con cuidado en todo lo que tenga que llevar a cabo, ya que podría equivocarse aún en cosas sencillas de resolver. Actúe de forma prudente.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el sábado 14 de febrero

Amor: Empiece a ser más coherente cuando deba seleccionar un amor. Comprenda que muchas veces la apariencia de una persona no es la pura realidad.

Riqueza: Sepa que esa tendencia a gastar más de la cuenta le podría traer problemas económicos a corto plazo. Tenga cuidado con las compras que hace.

Bienestar: Evite negarse y de comienzo hoy mismo a una dieta equilibrada en frutas y verduras. En muy poco tiempo, se empezará a sentir más ágil y saludable.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Intente modificar la forma en que se desenvuelve, dejando de insistir en los detalles y aplicando la síntesis en todos sus pensamientos. Será muy positivo para su vida.

Amor: Póngale fin a esa relación amorosa donde ya no ningún compromiso de ambas partes. Comprenda que si pretende vivir en libertad, su noviazgo no prosperará.

Riqueza: Seguramente, no esté transitando una buena situación económica. Intente tranquilizarse y verá pronto las soluciones aparecerán sin tener que buscarlas.

Bienestar: Será una jornada repleta de sorpresas. Deberá impedir que su mal humor interfiera en el éxito personal, intente dejarse llevar por su deseo interno.

