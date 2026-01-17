Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 17 de enero de 2026

Período optimo para que crea en usted mismo y camine por el sendero que ha elegido. Deje de ser infantil e intente madurar para tomar sus propias decisiones.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el sábado 17 de enero

Amor: Evite ser tan enérgico al decir lo que piensa, ya que podría herir los sentimientos de su alma gemela y terminar distanciado de ella. Piense antes de hablar.

Riqueza: Halle una alternativa diferente de trabajo. Prepárese, ya que se le presentarán cambios inesperados en su vida y tendrá que actuar de manera rápida.

Bienestar: Regálese un tiempo en el día y trate de ver en su interior que es lo que lo esta atormentando hace tiempo. Si no puede solo, busque ayuda profesional.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Tenderá a ofenderse por todo y considerar enemigas a todas las personas que lo estiman de verdad, ya que estará muy vulnerable a las críticas en el día de hoy.

Amor: Trate de enfrentar los miedos que últimamente le impiden crecer en su vida amorosa actual. Si es necesario, busque ayuda con un especialista en el tema.

Riqueza: Alguien cercano le propondrá un proyecto, intente no responder de inmediato. Piense bien, si realmente le conviene sumarse a esa propuesta financiera.

Bienestar: Entienda que todos los días debe trabajar aun más para encontrar el equilibrio entre su cuerpo y mente, de lo contrario, su salud sufrirá y no resistirá.

