Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 2 de mayo de 2026

Comprenda que muchas veces es bueno realizar un balance en la vida. Aprenda de los errores cometidos para poder mejorar las cosas y no cometerlos nuevamente.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el sábado 2 de mayo

Amor: Sepa que su familia le reclamará más tiempo para disfrutar de su compañía. Organice un encuentro con ellos y bríndele su cariño antes de que se lo pidan.

Riqueza: Momento para abandonar ciertos perjuicios que ponen en duda su capacidad laboral y no lo dejan avanzar profesionalmente en la empresa que trabaja.

Bienestar: Debería evitar los atracones fuera de horarios aunque tenga hambre. Si no cambia esta conducta rápido, sepa que no podrá bajar esos kilos de más.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Teniendo la Luna en su signo, le hará recuperar su propia energía. Sepa que podrá ganar mucha más confianza y seguir avanzando en cada uno de los proyectos.

Amor: Se sentirá muy desanimado por esa situación que atravesó, donde tendrá necesidad de recibir afecto y comprensión de su pareja. Permítase una entrega sincera.

Riqueza: Después de tantas idas y vueltas al fin llegará a un acuerdo con su socio. Ambos conseguirán un buen equilibrio y lograrán el éxito en ese negocio.

Bienestar: Sea cuidadoso con la alimentación que tiene, ya que los excesos podría provocarle ciertas molestias al organismo. Trate de disminuir las porciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |