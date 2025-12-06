Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 6 de diciembre de 2025

Deje de exponer tanto su vida privada a los demás, ya que las decisiones deberá tomarla usted mismo. Hoy su inseguridad le afectará en todos los planos.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el sábado 6 de diciembre

Amor: Jornada propicia para pedir perdón a su alma gemela. Entienda que su frialdad y su orgulloso le hacen daño a la pareja. Procure cambiar de actitud.

Riqueza: Jornada propicia para pedir perdón a su alma gemela. Entienda que su frialdad y su orgulloso le hacen daño a la pareja. Procure cambiar de actitud.

Bienestar: Oiga las señales que le da el cuerpo, empiece a cuidar la salud. Relaje su nerviosismo, riéndose más y agradeciendo lo que la vida le ha dado.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Entienda que si procede con prudencia y no trata de acelerar las cosas más de lo debido, su vida podrá encaminarse mejor. Paso a paso obtendrá lo que desea.

Amor: Arregle su vida afectiva soltando los miedos y recuerdos negativos del pasado. Recupere la dinámica en la pareja y renueve la forma de su estilo romántico.

Riqueza: En estos días, resuelva sin falta ese asunto financiero que tiene pendiente hace meses. Sepa que recibirá un dinero extra, trate de invertirlo de forma correcta.

Bienestar: Momento oportuno para abandonar los hábitos negativos, que limitan su crecimiento. Intente ver el lado positivo de las cosas y vera que todo mejorará.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |