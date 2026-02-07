Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 7 de febrero de 2026

Tome fuerza porque volverán a surgir esos problemas del pasado. Igualmente, usted se sentirá capaz de buscarle la solución correcta a cada uno de ellos.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el sábado 7 de febrero

Amor: Sepa que su falta de tolerancia y mal genio podría hacer precipitar el vínculo amoroso. Intente cambiar esta actitud, caso contrario, su pareja lo abandonará.

Riqueza: Recibirá de su jefe una felicitación, ya que últimamente se ha destacado en el terreno laboral por la sencillez con que afrontará situaciones difíciles.

Bienestar: Busque la manera de contactarse con su mundo interno y verá que pronto se relajará de las tensiones. Si no puede solo, tome clases de meditación.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Entienda que si retrasa demasiado los planes, no podrá llevarlos a cabo. Deje de prestar atención a los juicios ajenos y decida por si mismo.

Amor: Procure poner limites precisos en la relación de pareja. Las criticas de su alma gemela le resultaran intolerables y podrían terminar discutiendo.

Riqueza: Considere las posibilidades de adquirir su propia vivienda pero no se olvide de asesorarse. Si tiene alguna en vista, consulte el precio y vea si le conviene.

Bienestar: Si se siente demasiado estresado. Sepa que debería posponer por unos días los desafíos profesionales y entrar en contacto con su costado espiritual.

