Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 13 de febrero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 13 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
Intente modificar la forma en que se desenvuelve, dejando de insistir en los detalles y aplicando la síntesis en todos sus pensamientos. Será muy positivo para su vida.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el viernes 13 de febrero
Amor: Póngale fin a esa relación amorosa donde ya no ningún compromiso de ambas partes. Comprenda que si pretende vivir en libertad, su noviazgo no prosperará.
Riqueza: Seguramente, no esté transitando una buena situación económica. Intente tranquilizarse y verá pronto las soluciones aparecerán sin tener que buscarlas.
Bienestar: Será una jornada repleta de sorpresas. Deberá impedir que su mal humor interfiera en el éxito personal, intente dejarse llevar por su deseo interno.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Relájese, ya que su visión lo ayudará a descubrir la verdad que usted no ve a simple vista. Desconfíe de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda.
Amor: Si quiere avanzar en el amor, deberá cambiar algunas actitudes hacia su pareja. Tiempo para aclarar los conflictos con su enamorado y ponerse en su lugar.
Riqueza: Después de tantas idas y vueltas al fin llegará a un acuerdo con su socio. Ambos conseguirán un buen equilibrio y lograrán el éxito en ese negocio.
Bienestar: Permita que los sentimientos se expandan y descubra las emociones que le brinda la vida. Procure hacer uso de las fantasía para liberar la mente.
