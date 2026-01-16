Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 16 de enero de 2026

Tenderá a ofenderse por todo y considerar enemigas a todas las personas que lo estiman de verdad, ya que estará muy vulnerable a las críticas en el día de hoy.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el viernes 16 de enero

Amor: Trate de enfrentar los miedos que últimamente le impiden crecer en su vida amorosa actual. Si es necesario, busque ayuda con un especialista en el tema.

Riqueza: Alguien cercano le propondrá un proyecto, intente no responder de inmediato. Piense bien, si realmente le conviene sumarse a esa propuesta financiera.

Bienestar: Entienda que todos los días debe trabajar aun más para encontrar el equilibrio entre su cuerpo y mente, de lo contrario, su salud sufrirá y no resistirá.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Si pretende alcanzar con efectividad todas las metas, sepa que es el momento de enfocar todas sus energías. Recuerde que tendrá que hacerlo en cosas viables y positivas.

Amor: No dude y salga en busca de su alma gemela. Sepa que tendrá la facilidad de conocer muchas personas especiales, trate de no mirar hacia otro lado.

Riqueza: Se darán las condiciones para lograr un asenso a nivel profesional. Anímese a ese nuevo cambio que le están ofreciendo dentro de su empresa hace días.

Bienestar: Jornada optima para ordenar todo su hogar y de esta forma evitará que el desorden lo asfixie. No permita que la rutina empañe su próximo fin de semana.

