Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 2 de enero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 2 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
Durante el día, sepa que con su vitalidad y pasión logrará llevar a buen termino los proyectos que muchos de su entorno creían irrealizables por usted.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el viernes 2 de enero
Amor: Sepa que podrá producirse nuevos cambios en el terreno amoroso que serán beneficiosos para la pareja. Dejen de mirar el pasado y busquen la felicidad.
Riqueza: Procure liberar su energía y dejar que las propuestas económicas surjan sin presión. Período optimo para ampliar su negocio, no permita que nadie lo detenga.
Bienestar: Intente disminuir la irritabilidad y rigidez al relacionarse con su circulo intimo. Procure llevar su vida con más tranquilidad y paciencia.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Durante esta jornada, su ansiedad y enojo no lo dejarán pensar ni actuar correctamente. Relájese y visualice que es lo que quiere realmente para su vida.
Amor: Todas las personas nacidas en este signo, podrán vivir momentos envidiables en el amor en esta jornada. Prepárese y disfrute de esta buena energía.
Riqueza: No se involucre en conflictos laborales, ya que puede salir perjudicado más de lo que puede creer. Lo mejor será que observe y evite emitir alguna opinión.
Bienestar: Por mas que se sienta superado, procure no somatizar los problemas. Trate de disminuir el estrés y la tensión con alguna actividad que lo relaje por completo.
