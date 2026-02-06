Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 6 de febrero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 6 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
Entienda que si retrasa demasiado los planes, no podrá llevarlos a cabo. Deje de prestar atención a los juicios ajenos y decida por si mismo.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el viernes 6 de febrero
Amor: Procure poner limites precisos en la relación de pareja. Las criticas de su alma gemela le resultaran intolerables y podrían terminar discutiendo.
Riqueza: Considere las posibilidades de adquirir su propia vivienda pero no se olvide de asesorarse. Si tiene alguna en vista, consulte el precio y vea si le conviene.
Bienestar: Si se siente demasiado estresado. Sepa que debería posponer por unos días los desafíos profesionales y entrar en contacto con su costado espiritual.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Vea que su falta de concentración y la dispersión de sus energías harán que no pueda concluir con todas las obligaciones. Concéntrese y ponga atención en lo que hace.
Amor: Vivirá un etapa profunda con esa persona que conoció hace poco tiempo. Prepare su corazón, ya existirá la posibilidad de enamorarse más de lo que piensa.
Riqueza: Haga lo posible para no sentirse tan presionado por algunos temas financieros. No exaspere, con responsabilidad podrá cumplir en tiempo y forma.
Bienestar: Se le presentaran varios proyectos nuevos. Seria bueno que empiece a alejarse de esas personas envidiosas que no le dejan alcanzar el éxito soñado.
