Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 6 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 6 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario

Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 6 de febrero de 2026
Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 6 de febrero de 2026

Entienda que si retrasa demasiado los planes, no podrá llevarlos a cabo. Deje de prestar atención a los juicios ajenos y decida por si mismo.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el viernes 6 de febrero

Amor: Procure poner limites precisos en la relación de pareja. Las criticas de su alma gemela le resultaran intolerables y podrían terminar discutiendo.

Riqueza: Considere las posibilidades de adquirir su propia vivienda pero no se olvide de asesorarse. Si tiene alguna en vista, consulte el precio y vea si le conviene.

Bienestar: Si se siente demasiado estresado. Sepa que debería posponer por unos días los desafíos profesionales y entrar en contacto con su costado espiritual.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Vea que su falta de concentración y la dispersión de sus energías harán que no pueda concluir con todas las obligaciones. Concéntrese y ponga atención en lo que hace.

Amor: Vivirá un etapa profunda con esa persona que conoció hace poco tiempo. Prepare su corazón, ya existirá la posibilidad de enamorarse más de lo que piensa.

Riqueza: Haga lo posible para no sentirse tan presionado por algunos temas financieros. No exaspere, con responsabilidad podrá cumplir en tiempo y forma.

Bienestar: Se le presentaran varios proyectos nuevos. Seria bueno que empiece a alejarse de esas personas envidiosas que no le dejan alcanzar el éxito soñado.

Otras predicciones para hoy

