Horóscopo de Sagitario jueves 1 de octubre: superá la confusión

En este jueves 1 de octubre, los astros invitan a los nacidos bajo el signo de Sagitario a prestar especial atención a las señales que se cruzarán en tu camino. Según las recomendaciones astrológicas de esta jornada, es probable que experimentes cierta confusión en el plano del amor debido a la influencia lunar, pero no permitas que esto opaque tu estabilidad. En el ámbito del dinero, tu capacidad de ser objetivo será tu mayor aliada para afianzarte profesionalmente y alcanzar eso que tanto anhelas. Por último, este horóscopo del zodiaco te sugiere trabajar en tu bienestar físico y mental: soltá aquello que ya no usás y permitite vivir un momento de profunda renovación, vital para mantener tu ánimo alto en el cierre de la semana.

Debería tener en cuenta las diferentes señales que se le presenten en el día. Muchas de ellas, contendrán la clave que orientará su futuro próximo.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el jueves 1 de octubre

Amor: Prepárese, ya que la Luna en oposición hará sentirlo confundido y con muchas dudas que podrían llegar a empañar el vínculo con su actual pareja.

Riqueza: Sepa que su capacidad de ser objetivo le permitirá afianzarse en su actividad profesional. Recuerde poner todo de si y de esta forma logrará lo que tanto desea.

Bienestar: Por más que le cueste, intente desprenderse de todo aquello que ya no usa. Aproveche, ya que vivirá un momento pleno de renovación.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Sepa que los logros futuros dependerán de su actual creatividad. Proyéctese para resolver sobre la marcha todas las situaciones nuevas que puedan surgir.

Amor: No discuta por nada. Hágase tiempo para hablar profundamente con su alma gemela y así podrá llegar a tener un buen entendimiento en el amor.

Riqueza: Dentro del mercado laboral empiece a buscar nuevas oportunidades económicas y póngalas en práctica cuanto antes. Deje de dudar y anímese a hacerlo.

Bienestar: Lo mejor será que se tome con paciencia las responsabilidades y trate de descansar lo necesario, de lo contrario, no terminará la semana con buen animo.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |