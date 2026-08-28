Horóscopo de Sagitario viernes 28 de agosto: ordená tus pendientes

Durante este viernes 28 de agosto, tu horóscopo indica que las responsabilidades pueden sentirse abrumadoras, pero mantener la calma será tu mejor aliada. Según las predicciones para Sagitario, es un momento clave para evaluar tus límites en el bienestar físico y no postergar decisiones de salud. En el plano del amor, evitá los caprichos que puedan desgastar tu relación y apostá por una actitud más madura. Respecto a tu dinero y proyectos de riqueza, seguí nuestras recomendaciones astrológicas: cerrá los temas inconclusos antes de iniciar cualquier camino nuevo. Confía en tu capacidad de organización para que este día dentro del zodiaco fluya de la mejor manera.

Si hoy siente que las obligaciones lo superan más de lo que esperaba, procure no desesperarse. Extreme la prudencia y todo se acomodará de apoco.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el viernes 28 de agosto

Amor: Si se ha reconciliado con su pareja, no lo eche todo a perder por sus caprichos. Ya es una persona adulta, haga lo posible para madurar en sus relaciones amorosas.

Riqueza: Evite empezar nuevos emprendimientos si aun cuenta con proyectos inconclusos. Lo mejor será que concluya con todos los que tiene pendientes en su vida.

Bienestar: Reconozca sus limites físicos y tome precauciones para no salir más perjudicado. Si se siente desbordado por sus responsabilidades, pare antes que sea tarde.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Comenzará el día deseando estar en soledad. No piense que algo funciona mal, sepa que se trata de una necesidad de reencontrarse con usted mismo.

Amor: Después de la discusión que tuvo con su pareja, recapacitará dándose cuenta que se quieren con locura. Procure abandonar el resentimiento que acumulo.

Riqueza: Comprenda que si administra mejor el dinero familiar, las discusiones y los problemas desaparecerán por completo. Piense bien cuando realice un movimientos.

Bienestar: Gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo. En caso de tener un problema, escuche su voz interior.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |