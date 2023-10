escuchar

En la astrología, cada uno de los planetas representa una serie de aspectos en la vida de las personas. En el caso de Saturno, simboliza a las estructuras y la conexión con la realidad. También está asociado con el tiempo, además de delimitar las normas a seguir y los valores que alguien considere importante.

Asimismo, este planeta influye en la sabiduría, es decir en aquellos conocimientos adquiridos a través del tiempo. Trata de los conceptos aprendidos y las reflexiones adoptadas al haber experimentado diferentes etapas y situaciones a lo largo de los años. En este sentido, se habla del retorno de Saturno, el cual se da cuando una persona cumple 28 años aproximadamente, y es un período en el cual se cuestionan conductas y se establecen nuevos rasgos de la personalidad.

Es por eso que determina la disciplina que posee una persona y su sentido de la responsabilidad. Esto no solo aplica al entorno laboral, sino también a la manera en la que una persona se relaciona con los límites impuestos en otros ámbitos, ya que moldean a los individuos. En muchos casos, define el concepto de autoridad que alguien posee y su desenvolvimiento a la hora de alcanzar sus metas.

A partir del retorno de Saturno, las personas tienen algunos cambios en su conducta

A continuación, cómo influye la presencia de Saturno en cada uno de los signos del Zodíaco.

Saturno en Aries

Las personas que tienen esta posición astrológica en su carta astral son impulsivas, pero con una gran fuerza de voluntad. Saben establecer sus metas y tienen en claro lo que desean y lo que no. De esta manera, pueden alcanzar sus objetivos con facilidad si se concentran lo suficiente y no se dejan llevar por su lado espontáneo.

Saturno en Tauro

Quienes encuentren a este planeta en el signo del toro contarán con mucha paciencia. Son personas que no tienen problema en dedicar mucho tiempo a sus metas, por lo que se los pueden percibir como perseverantes y un tanto metódicas. Miden su éxito a través de sus logros: comprenden que siempre triunfarán a pesar de las demoras que pueden sufrir en el camino.

Saturno en Géminis

Las personas que tienen Saturno en Géminis suelen poner las necesidades de otros sobre las suyas Shutterstock

Si bien su espíritu puede parecer despreocupado, los individuos con este planeta en Géminis poseen un respeto absoluto por sus pares. Siempre intentan priorizar el bien común al tener un sentido de comunidad especial. Les gusta planificar proyectos que puedan brindarles una ganancia para compartir con quienes aman. Consideran su trabajo como una herramienta para ayudar a sus seres queridos más que una obligación.

Saturno en Cáncer

La figura máxima de autoridad para quienes cuenten con Saturno en este signo de Agua será su familia. Sus padres serán su modelo a seguir, ya que sienten una gran admiración por ellos. Es probable que se inspiren en sus decisiones profesionales, al intentar seguir el mismo camino que ellos. A la hora de buscar un consejo acudirán a su núcleo más cercano.

Saturno en Leo

Esta posición astrológica puede por momentos resultar un tanto conflictiva. Su mayor desafío será lidiar con su ego y el entorno en el que se encuentra, ya que el individuo con este planeta en Leo debe comprender que no todo puede realizarse a su manera. Sin embargo, tendrán grandes aptitudes para el liderazgo gracias a sus capacidades en oratoria.

Saturno en Virgo

Las personas que encuentran a este planeta en este signo de Tierra son seres perfeccionistas que no den lugar a la espontaneidad. Adoran planificar cada aspecto de sus vidas y se sienten incómodos cuando se involucran en situaciones donde no haya la organización suficiente. No toleran la impuntualidad ni los cambios de planes.

Saturno en Libra

Quienes cuentan con Saturno en el signo de la balanza son reflexivos e indecisos. Les cuesta establecer límites a los demás, y son muy generosos incluso cuando esto les cueste sus propios deseos. Son sensibles y por momentos pueden conmoverse con problemas ajenos hasta el punto de preocuparse demasiado en cuestiones que no dependen de ellos.

Saturno en Escorpio

Son personas que siempre alcanzan sus objetivos, sin importar los obstáculos que encuentren. Pueden esperar años para lograr lo que desean, descubrir una verdad o ser reconocidos por su trabajo, pero nunca perderán la motivación. La fortaleza mental que les atribuye esta posición astrológica los ayuda a seguir adelante y no perder la motivación por sus sueños.

Saturno en Sagitario

Las personas con Saturno en el signo del arquero siente un gran interés por formarse académica, ya que consideran que el aprendizaje es una de las mejores herramientas en la vida. Les gusta estudiar algo nuevo en todo momento, sea una carrera universitaria, un curso nuevo o bien adquirir una habilidad o desarrollar gustos por deportes y destrezas artísticas.

Las personas que tienen Saturno en Sagitario suelen avocarse al ámbito académico Shutterstock

Saturno en Capricornio

Se trata de personas que a pesar de contar con un perfil bajo les gusta resaltar por sus logros y desempeño en su vida, especialmente en sus estudios académicos y trabajo. Sin embargo, los individuos que cuentan con este planeta en Capricornio saben escuchar a los demás y respetan la autoridad completamente, aunque consideren otras formas de efectuar sus tareas o llevar a cabo los proyectos.

Saturno en Acuario

Al contar con Saturno en Acuario, estas personas con vistas como profundas, puesto que son capaces de difundir importantes mensajes. Son reflexivos y cuentan con una gran sabiduría, producto de sus años vividos. Con el paso del tiempo aprenden a guiar a los demás y son escuchados por su particular forma de pensar. A su vez, lideran desde la admiración que generan en otros.

Saturno en Piscis

Quienes cuenten con este planeta en el signo de los peces cuentan con una sensibilidad especial. Puede que a la hora de tomar decisiones se sientan un tanto inseguros y necesitan contar con personas de confianza al considerar sus posibilidades. Les gusta recibir consejos, por lo que suelen escuchar atentamente las palabras de quienes respetan.

