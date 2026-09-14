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LA NACION

Horóscopo de Aries hoy lunes 20 de mayo: tomá las riendas de tu vida

Las predicciones astrológicas para los arianos sugieren que es momento de "priorizar tu bienestar y soltar cargas ajenas", enfocándote en nuevas metas profesionales

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Aries hoy lunes 20 de mayo: tomá las riendas de tu vida
Horóscopo de Aries hoy lunes 20 de mayo: tomá las riendas de tu vida

En este 20 de mayo, el horóscopo para los nacidos bajo el signo de Aries te invita a evaluar con calma tus finanzas y el dinero. Según nuestras recomendaciones astrológicas, es un día clave para profundizar en el amor con honestidad, permitiendo que tu bienestar emocional se convierta en tu prioridad absoluta frente a cualquier conflicto del zodiaco. Aprovechá estas predicciones para reorganizar tus prioridades diarias y fortalecer tus vínculos más cercanos con total seguridad.

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Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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