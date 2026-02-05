Horóscopo de Tauro de hoy: jueves 5 de febrero de 2026

Póngase firme, ya que su inseguridad conspirará en contra de sus logros. Momento para planificar las metas y tratar de cumplirlas de una manera ordenada.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el jueves 5 de febrero

Amor: Preparase, ya que una discusión por celos sin sentido podría arruinar el día. Tenga fundamentos antes de hacerle algún reclamo a la persona que ama.

Riqueza: Sepa que no es conveniente que invierta la totalidad de sus ahorros en un proyecto poco claro. Tenga cautela antes de arriesgar su capital, ya que podría arrepentirse.

Bienestar: Entienda que su organismo le esta pidiendo hace tiempo un poco de paz. Necesitará descansar en soledad después de tantas tensiones que absorbió en la semana.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Evite que cualquier persona lo bloquee en sus decisiones y ejerza poder sobre su persona. Usted ya es maduro y sabe que hacer sin tener que pedir ayuda a alguien.

Amor: Probablemente, surjan situaciones confusas con su alma gemela. Le será conveniente manejarse con cautela y procure mantener un dialogo activo.

Riqueza: Si estaba pensando en hacer alguna reforma en su casa, hágalo sin dudarlo. No dude en generar esos gastos para embellecer la fachada de su hogar.

Bienestar: Entienda que son días donde debe preocuparse por su salud. Si tiene que mover muebles o cosas pesadas en su hogar, trate de no descuidar las articulaciones.

