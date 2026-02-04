Horóscopo de Tauro de hoy: miércoles 4 de febrero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 4 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro
Evite que cualquier persona lo bloquee en sus decisiones y ejerza poder sobre su persona. Usted ya es maduro y sabe que hacer sin tener que pedir ayuda a alguien.
Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo
Qué le espera a Tauro el miércoles 4 de febrero
Amor: Probablemente, surjan situaciones confusas con su alma gemela. Le será conveniente manejarse con cautela y procure mantener un dialogo activo.
Riqueza: Si estaba pensando en hacer alguna reforma en su casa, hágalo sin dudarlo. No dude en generar esos gastos para embellecer la fachada de su hogar.
Bienestar: Entienda que son días donde debe preocuparse por su salud. Si tiene que mover muebles o cosas pesadas en su hogar, trate de no descuidar las articulaciones.
