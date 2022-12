Horóscopo de Tauro de hoy: miércoles 7 de Diciembre de 2022

Será una jornada en la que no sabrá como manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes. Seguramente, estará un tanto confundido.

Fechas: 20 de Abril al 20 al Mayo

Qué le espera a Tauro el miércoles 7 de Diciembre

Amor: Debería prestarle mucha más atención a su alma gemela. En la vida nunca se olvide que uno cosecha lo bueno que siembra día a día. Cambie de actitud.

Riqueza: Período para que continúe adelante sin ningún temor, ya que le aparecerán propuestas que lo conducirán al éxito. Ponga todo de sí y logrará todo lo que se proponga.

Bienestar: Durante la semana, intente comer saludablemente y cuide la dieta. Si se excede, se arrepentirá al ver la balanza todas las mañanas. Vigile qué come.

Semana del 12 al 18 de julio para Tauro

Marte (planeta asociado a la acción) continúa en tu signo y ayuda a destrabar la inercia invernal. La Luna llena en Capricornio cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la vocación. Por su parte, Venus (regente del ascendente en Tauro) continúa su recorrido por Géminis (signo de aire, vincular) e interactúa con Neptuno (planeta asociado al inconsciente). Esta conexión puede traer un halo de romanticismo en tu situación vincular. Tip: no idealices.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa deberá determinar cuales son las prioridades y lo más importante para usted.

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela háblelo directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Esté preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No lo dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar. Aproveche las ofertas online. Comprenda que el amor propio es muy importante.

