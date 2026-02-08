LA NACION

Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 8 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 8 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo

No dude en las determinaciones que debe tomar en este momento, ya que luego pueden surgir errores de los que se puede lamentar. Piense bien antes de actuar.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 8 de febrero

Amor: Debe aplicar todas las herramientas de seducción que tiene, aprovechando que el amor esta cerca suyo. No mire para otro lado, déjese conquistar.

Riqueza: Por más que no haya concretado ese negocio hasta el momento, sepa que va bien encaminado para lograrlo. Sole le falta poner un poco más de energía.

Bienestar: Sepa que deberá apelar a su madurez y aceptar sus tendencias negativas. Intente no culpar a los otros por los problemas que enfrenta todos los días.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Trate de reflexionar y buscar una orientación para su vocación. Aproveche de su buena energía para para encontrarla lo antes posible. Haga lo que sienta.

Amor: Deténgase y analice con objetividad las situaciones. No recaiga en los celos, ya esto lo supero hace bastante tiempo. Su pareja podría enfadarse con usted.

Riqueza: Atravesará un buen momento profesional, ya que su mente se destacará en la comunicación y el vínculo laboral. Aproveche, ya que la suerte estará de su lado.

Bienestar: Hace días que esta sufriendo problemas con la digestión y no le encuentra una cura. Procure revisar mejor la alimentación y encontrar un equilibrio en su dieta.

