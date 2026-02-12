LA NACION

Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 12 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 12 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo

Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 12 de febrero de 2026
Aproveche su sensación optimista para iniciar cualquier actividad que haya postergado hace tiempo. De esta forma, estimulará su creatividad al máximo.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 12 de febrero

Amor: Período donde las relaciones frágiles corren riego de ruptura a causa de una decepción. Intente de hablar con su alma gemela antes de optar por la separación.

Riqueza: Atravesará una etapa donde deberá ser muy cuidadoso al elegir con quien negocia o se asocia en ese proyecto para poder cumplir con todos los objetivos soñados.

Bienestar: No dude y emplee la aromaterapia para hacer una limpieza energética en su casa. Intente renovar las energías estancadas y negativas en su hogar.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Intente aceptarse con sus virtudes y defectos. Entienda que en su vida debería ser menos exigente consigo mismo y dejar que las cosas fluyan solas.

Amor: Sera una jornada donde tendrá la necesidad de ser amado por completo. Deje de dudarlo y entréguele su corazón a esa persona que lo ha estado buscando.

Bienestar: Sepa que debe tomar distancia a su rutina cotidiana. Bríndele tiempo a sus necesidades espirituales, ya que podrá experimentar nuevas vivencias.

