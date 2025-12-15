Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 15 de diciembre de 2025

Será una jornada excesiva de preocupaciones y responsabilidades, trate de confrontar de a un tema y logrará obtener muy buenos resultados en lo que haga.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 15 de diciembre

Amor: Otórguese la oportunidad para un encuentro intimo durante esta noche. Prepárese, ya que le hará relevar sensaciones que nunca experimento en su vida.

Riqueza: Seguramente, si sigue gastando demasiado dinero en cosas que no valen la pena. Sepa que en muy poco tiempo le llegará las cuentas para pagar y se arrepentirá.

Bienestar: Evite somatizar con facilidad todos los acontecimientos desagradables que sufre durante todo del día. Sepa que de esta forma, no saldrá lastimado.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

No se desespere si una decisión se sigue postergando y obstaculiza sus planes futuros. Debe tener paciencia y en poco tiempo podrá ver que todo se va a encaminar.

Amor: Absténgase de iniciar alguna discusión con su pareja. Modere las actitudes y lo ayudará a olvidar las preocupaciones, ya que se sentirá en el paraíso.

Riqueza: Prepárese, ya que aparecerán inconvenientes inesperados que lo obligarán a reformar todos los planes. Deberá utilizar la paciencia y el sentido común.

Bienestar: Llame y saque un turno con su traumatólogo de confianza para ver sobre esa molestia que tiene hace días y no lo deja caminar con normalidad. No pierda más tiempo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

