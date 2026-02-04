LA NACION

Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 4 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 4 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo

Renata Dossi
Prepárese, ya que hoy será una jornada especialmente para planificar todos los deseos que anhelo en su vida. Sepa que pronto conseguirá alcanzarlos.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el miércoles 4 de febrero

Amor: Seguramente no le resultará fácil compartir los sentimientos, ya que su alma gemela esta confundida. Antes de culparla, siéntese con ella y charle de la situación.

Riqueza: En estos tiempos, sepa que no le será conveniente que descuide tanto la economía y la deje en manos de otros. Ocúpese usted mismo de su dinero.

Bienestar: Intente renovar la imagen, opte por un cambio de look. Aunque se encuentre cerrada su peluquería, utilice la tintura que se compro y cambie su color de cabello.

Otras predicciones para hoy

Por Renata Dossi
