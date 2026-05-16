Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 16 de mayo de 2026

Período optimo para poner en marcha ese plan que tiene y accione las tácticas que determino para cada uno de sus objetivos. No dude más y hágalo.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 16 de mayo

Amor: Estará descolocado ante las reacciones abruptas de su pareja. Serénese y escuche sus reclamos y juntos busque el equilibrio en la relación que tienen.

Riqueza: Sea más constante en las responsabilidades laborales, de esta forma estará menos presionado y evitará que su superior le este marcando los desvíos.

Bienestar: Momento de tomarse la vida con calma y pronto verá como se empieza a equilibrar el cuerpo y el alma. Deje de automedicarse y haga ese cambio cuanto antes.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Será el momento justo para que apueste al crecimiento personal con total libertad. No dude en hacer planes para su futuro, ya que tendrá todo a su favor.

Amor: Muéstrese más amable con su familia, de lo contrario, provocará más tensión de la que ya existe. Si ellos necesitan de usted, intente tenderle una mano

Riqueza: En estos días, evite los gastos desmedidos, por más mínimos que sean. Si no cambia, en muy poco tiempo podrá desequilibrar su presupuesto económico.

Bienestar: Intente darle rienda suelta a su alegría, ya que esos momentos difíciles han quedado atrás. No pierda tiempo que cosas que no valen la pena y lo mortifican.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |