Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 28 de febrero de 2026

Aunque le cueste demasiado, intente sostener la autoestima alta, no claudique. Esto lo ayudará a obtener sus logros tan deseados y cumplir con sus propósitos.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 28 de febrero

Amor: Si la persona que tanto le agrada se cruza en su camino, no dude en revelarle lo que usted siente por ella. Sostenga un contacto más cercano aunque sea telefónicamente.

Riqueza: Reflexione acerca de los pro y contra que surgirá sobre ese proyecto comercial que emprenderá. Procure evaluar cada acción antes de tomar alguna decisión.

Bienestar: Procure sumergirse en su interior, donde allí seguro encontrará la paz que tanto necesita. Destínese un tiempo del día para reflexionar en soledad.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

No desvíe por ninguna razón su visión, de lo contrario, no podrá cumplir con los objetivos que se propuso para su vida. Si se lo propone, conseguirá todo.

Amor: Verifique que es lo que debe cambiar para relacionarse mejor y de un modo más adecuado con su enamorado. Si no puede solo, busque en ayuda de un profesional.

Riqueza: Manténgase muy atento a todo lo relacionado con la entrada y salida de dinero, ya que podría surgir algunos gastos que no tenia planeados hacer.

Bienestar: Durante esta jornada, conserve su equilibrio anímico. Trate de aferrarse a los sentimientos optimistas e intente abandonar las cosas negativas.

