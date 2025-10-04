Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 4 de octubre de 2025

Anímese y emprenda algo nuevo donde se sentirá gratificado. Gracias a su gran lucidez podrá realizar algunos cambios positivos en su vida cotidiana.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 4 de octubre

Amor: Prepárese ya que Venus le reavivará el deseo de encontrar a la persona ideal para compartir su vida. Si se encuentra en pareja, transitará el mejor momento de la relación.

Riqueza: Sea ordenado, ya que su desempeño laboral podría depender de la forma que planifique los pasos. Destine la tarde, para diseñar cada una de sus obligaciones.

Bienestar: Oriente su creatividad a través de la expresión artística. Saque su armario los materiales y destine unas horas para continuar con esa obra que comenzó a pintar.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Prepárese, ya que su capacidad intelectual estará en alza. Sepa aprovecharla al máximo y así podrá dar rienda suelta a sus planes más audaces de su vida.

Amor: Comprenda que no debe derrochar su seducción y magnetismo para reconquistar a esa persona que le gusta, entienda que no es la indicada para usted.

Riqueza: Si desea iniciar un negocio o invertir, deberá manejarse con sumo cuidado, ya que puede perder dinero. Intente ser prudente en todas las transacciones que haga.

Bienestar: Realice una dieta depurativa incorporando jugos naturales y frutas de estación. Trate de supervisar de cerca su alimentación y evite dejarse llevar por los excesos.

