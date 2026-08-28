Horóscopo de Virgo viernes 28 de agosto: soltá la resistencia

En este viernes 28 de agosto, el horóscopo de Virgo te impulsa a renovar tus energías a través de nuevas metas que expandan tu visión. Según las recomendaciones astrológicas de este zodiaco, es momento de dejar de lado la timidez y ser más transparente en el amor: si no expresás lo que sentís, la confusión en tu pareja será inevitable. En el plano del dinero, evitá las inversiones impulsivas y priorizá la cautela. Asimismo, tu bienestar físico y mental dependerá de cómo elijas tu entorno, así que alejate de las personas que bloquean tu crecimiento y exteriorizá tus pensamientos para mantener el equilibrio necesario en tu salud.

Propóngase efectuar nuevas tareas, de esta forma se le abrirá la mente a lo desconocido y podrá obtener como resultado experiencias muy positivas.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 28 de agosto

Amor: Mientras que usted se resista a comunicar sus verdaderos sentimientos, continuará quejándose de que su pareja no lo comprende. Sea más transparente.

Riqueza: No se deje llevar por los impulsos. Piense bien lo que quiere hacer con ese dinero antes de invertirlo en un proyecto donde no obtenga ganancias.

Bienestar: Aléjese de quienes puedan ser obstáculos para el progreso que esta buscando. Este atento con las personas que se rodea en su entorno.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente abrirse a los demás.

Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vinculó crecerá.

Riqueza: Vea que va hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada, caso contrario, le repercutirá en su salud.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |