El miedo que esconden los insultos de Milei

El grito y el insulto compulsivo devuelven a Javier Milei a la versión más pura de sí mismo. Decidió que peleará la reelección con las armas que hace tres años lo llevaron al poder como el verdugo de un sistema en decadencia. Si hay enojo, responderá con más enojo.

Esta semana ocupó casi cinco horas en zanjar ante sus ministros y sus legisladores un debate interno respecto de la sensibilidad que debería mostrar el Gobierno ante el deterioro de la confianza social en el programa económico, reflejado en la mayoría de las encuestas de opinión.

La empatía es una trampa del enemigo, fue la síntesis de lo que expuso en la reunión de Gabinete del lunes. Ese día hizo algo inhabitual cuando habilitó una discusión sobre la morosidad bancaria y el estancamiento de la actividad. A su juicio, mostrarse comprensivo con los que sufren el ajuste sería “entregar la trinchera de los resultados económicos”. Su método no contempla el matiz entre aceptar un problema y admitir una crisis.

“Esto es la guerra. Enfrente están los orcos. El kirchnerismo si te ve débil te pasa por arriba”, les dijo a los ministros, en la reconstrucción que hacen dos de los participantes del encuentro. A los diputados y senadores los arengó con frases similares. “Los tenemos que hacer mierda; es el único lenguaje que entienden”, recuerda uno de los asistentes a la cumbre convocada el martes antes de la sesión en la que el oficialismo consiguió una cadena de triunfos con proyectos económicos muy caros al sentir libertario.

Milei expuso ante senadores y diputados de La Libertad Avanza

Milei combina su naturaleza desmesurada y sus convicciones férreas con el cálculo político. Sus niveles de agresión suelen ser el síntoma de una necesidad. Precisa a su núcleo duro movilizado y a sus potenciales aliados convencidos de que es capaz de cumplir la promesa de “morir con las botas puestas”. El espíritu bélico alienta la polarización. Recurre al fantasma del kirchnerismo movilizado con el fin de dar “un golpe de Estado” y derrumbar todo lo construido en tres años de austeridad.

En esa vocación se esconde un temor inconfesable que ocupa horas de conversaciones entre sus fieles. ¿Qué pasa si falla la apuesta de instalar la polarización, tan redituable en el balotaje de 2023 y en las legislativas nacionales de 2025? “Contra el kirchnerismo no podemos perder. Si aparece un candidato de fuera de la política el riesgo es mayor”, sugiere un funcionario de indudable sintonía con el Presidente.

Los outsiders que coquetean con una candidatura nacional, como Jorge Brito, Dante Gebel, Daniel Hadad o Carlos Melconian, ven un campo fértil ocupado por los desencantados con Milei que, a la vez, se espantan con la posibilidad de un regreso a la encarnación más reciente del peronismo.

“La avenida del medio siempre es ancha el año anterior. Después se hace un callejón finito y terminamos en un Boca-River”, acota uno de los principales estrategas libertarios. El Milei agitador aspira a que ese escenario se cumpla. “No podemos sentir culpa por el relato que instalan nuestros rivales. La economía está creciendo, la inflación está bajando, tenemos récord de reservas y de exportaciones. Que no nos corran con los que sufren”, insiste esa fuente.

Milei lo reforzó el jueves, ante alumnos de la Escuela ORT, cuando denunció “presiones para modificar el rumbo y ser más laxos”. Prometió que no va a ceder “a los cantos de sirena”. Ni en ese ámbito se privó de alentar a chicos de secundario a que abucheen a los periodistas. “Se los voy a festejar”, dijo, pedagógico.

Milei arengó a estudiantes a que abuchearan a periodistas

Ironías libertarias

Al asesor Santiago Caputo, ahora en horas bajas, se le atribuye la ironía de que Milei tiene como mayor inspiración a Mauricio Macri: “Ante la duda, siempre hay que hacer lo contrario a lo que hizo él”.

Al líder del Pro el Presidente lo acusa de haber claudicado ante el peronismo sin defender con suficiente ahínco el rumbo de transformación liberal. Es un sentimiento que refuerza con lo que le cuentan exfuncionarios de aquella administración que ahora trabajan para él, desde Luis Caputo a Patricia Bullrich. Es el mismo Macri al que Karina Milei llamó a principios de mes para recomponer relaciones y construir un frente no kirchnerista de cara a la reelección.

Santilli, Ritondo, Martín Menem, De Andreis y Lule Menem, en la segunda reunión electoral entre LLA y Pro Presidencia

“No se dejen psicopatear. Nuestro plan es un éxito”, recalcó Milei ante sus legisladores.

A algunos seguidores les comentó que se ilusiona con un nuevo recital como el que hizo en el Movistar Arena en la campaña pasada. Prevé hacerlo cuando tenga listo su libro La moral como política de Estado.

Milei, en el Movistar Arena, el 6 de octubre del año pasado Cuesta Tomás

Antes necesitaba como el agua una victoria legislativa que borrara la frustración vivida hace tres semanas cuando el Senado recortó el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada” y lo obligó a ceder en su plan original de autorizar niveles más altos de inversión extranjera en tierras productivas.

La fragilidad de las alianzas libertarias es tal que un mal resultado puede abrir una cadena de derrotas. Por eso, la mesa política de Karina Milei decidió pisar el freno y trabajar con cautela el toma y daca con los gobernadores para llegar sin fisuras a la sesión en que se aprobó en Diputados la nueva Carta Orgánica del Banco Central, la ampliación de la inocencia fiscal y la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Momentos de tensión en la última sesión de la Cámara de Diputados Santiago Filipuzzi

Al Presidente lo indignan las críticas, pero mucho más los dobleces que le atribuye a empresarios que en apariencia son muy cercanos a su ideario. Lo expuso en su discurso de la semana pasada cuando en el Council of the Americas acusó de “soretes” a quienes lo llaman para quejarse de las desregulaciones que promueve el ministro Federico Sturzenegger. Aludía a algunos que estaban en esa misma sala aplaudiendo cada palabra, según contó después a gente de su confianza.

La incomodidad con el poder económico se acentuó a la par de los vaivenes en las encuestas. “Ahora muchos empiezan a buscar un Milei moderado, como si eso fuera tan fácil. No nos olvidemos que muchos de esos tipos querían que ganara Massa en 2023”, resume un legislador que estuvo dos veces esta semana con el Presidente.

A los que recomiendan “cuidar las formas” Milei les responde con una reiteración obsesiva de frases escatológicas. Rechaza consejos como el que le dio en público Guillermo Francos, su exjefe de Gabinete: “Hoy a lo mejor la gente ya está como un poco cansada de ese Milei tan agresivo en algunas cosas. Yo creo que debería hacer como en las elecciones anteriores, cuando dijo: ‘No voy a putear más’. Porque la gente se cansa de eso”.

Guillermo Francos le recomienda a Milei no insultar más

La comunicación oficial corre por la vereda opuesta. Karina Milei le dio más juego en esa materia al camarógrafo Santiago Oría, el funcionario que filma al Presidente en cada actividad pública y que se ilusiona con desplazar a Santiago Caputo en la batalla de las redes sociales. Su gran talento consiste en insultar a periodistas con la misma pasión que su jefe.

Santiago Oría, con Karina Milei, en una foto previa a la asunción presidencial

Queda mucho por ajustar. El Presidente obligó a su vocero Adrián Ravier a retractarse después de anunciar que Oría asumiría las funciones digitales del asesor Caputo. Hay momentos en que los libertarios extrañan la desfachatez sin titubeos de Manuel Adorni.

¿Sin Plan B?

La intransigencia es la palanca de la polarización que Milei persigue. Cree que su papel como líder está en la defensa del relato. A Patricia Bullrich le refutó sus dichos sobre la necesidad de que los resultados económicos lleguen más rápido a la mayoría de la población. Hay que desterrar la idea de un Plan B, incluso cuando ese fuera el destino inevitable.

Patricia Bullrich, en el Senado Juan Carlos Cardenas / Comunicacion Senado

El anuncio de Luis Caputo del proyecto para impulsar el crédito hipotecario mediante el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses retrata la dualidad entre el discurso blindado del Presidente y la acción de sus ministros.

A Caputo hasta se le escapó un rezo peronista cuando dijo que fomentar el crédito para comprar casas es “justicia social”, una expresión que Milei tantas veces calificó de “despreciable”. Bordeó incluso el elogio a Keynes, otra herejía libertaria, cuando dijo que el proyecto tendrá un “efecto multiplicador” en la economía.

El ministro estaba vacunado contra la ira presidencial: previamente había hecho los deberes con un llamado a que los jueces actúen contra los periodistas que publiquen informaciones que las autoridades estatales consideran falsas. El liberalismo, como Dios, se mueve de forma misteriosa.

El tuit de Luis Caputo contra los periodistas

El plan hipotecario tiene un alcance limitado (unas 15.000 familias), pero su significado es simbólico. Se busca es mostrar iniciativa. Especialmente, para seducir a los jóvenes, el sector etario donde el mileísmo ha sido más fuerte y que muchos encuestadores ven ahora navegar en el desencanto.

Hay urgencia por buenas noticias. Milei y sus ministros festejaron con estridencia el repunte en agosto de 6% en el Índice de Confianza en el Gobierno que publica la Universidad Torcuato Di Tella. “Dato mata encuesta”, publicó Caputo, aunque lo que estaba celebrando era justamente una encuesta. El Índice de Confianza en el Consumidor, de la misma fuente, había registrado caída en el mismo mes. Entonces hubo silencio oficial.

Mucho más efusiva fue la reacción del Presidente con los éxitos legislativos que mostraron otra vez al completo la alianza antikirchnerista en Diputados. Buen trofeo para mostrar a los mercados. Pese a eso, el peronismo alcanzó a amagar con una potencial mayoría para discutir en el corto plazo proyectos vinculados a los deudores morosos. Es día a día.

El Gobierno tiene autorizado el pragmatismo mientras no lo declame. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, dosifica las concesiones a los gobernadores aliados. Y también se encarga de gestionar el timing y los planes de contingencia asociados a las desregulaciones de Sturzenegger, que tanto deleitan a Milei.

A quienes lo visitaron en la Casa Rosada el Presidente les ofrendó esta semana el libro La economía en una lección, del ideólogo libertario Henry Hazlitt. Difícil encontrar un manifiesto tan purista contra la intervención estatal. Un eje central de la obra es la falacia de la ventana rota. Si alguien rompe el vidrio de una panadería, razona el autor, algunos dirán que eso beneficia a la economía porque da empleo al vidriero y a su vez este tendrá dinero para comprarse unos zapatos. Sin embargo, detenerse en los efectos inmediatos sobre lo que se ve (el vidriero, el zapatero) impide ver los costos ocultos, como que el panadero no podrá comprarse un traje nuevo por lo que gastó en el vidrio. Es decir, la pericia económica consiste en observar los efectos de una medida no solo sobre un grupo particular de interés sino sobre toda la colectividad.

El libro de Henry Hazlitt, con prólogo de Milei; se los regaló a sus funcionarios y legisladores

¿Dónde encajan en esa cosmovisión los créditos impulsados con la plata de los jubilados que anunció Caputo? El poder tiene restricciones, dirá Milei. La misma lógica tal vez le permita en algunas semanas presentar medidas de alivio para los endeudados en problemas, a los que por ahora ridiculiza como compradores impulsivos de televisores gigantes.