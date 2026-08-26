La oposición se entusiasma con una sesión especial para tratar dos proyectos incómodos para Milei

La oposición celebró hoy una derrota. Durante la sesión en la que el oficialismo busca avanzar con dos de sus principales proyectos económicos, los bloques críticos intentaron incorporar al debate dos temas incómodos para Javier Milei: la crisis de endeudamiento de las familias y una prórroga de la emergencia en discapacidad.

Sabían de antemano que no alcanzarían los votos necesarios. Para habilitar el tratamiento sobre tablas necesitaban el respaldo de las tres cuartas partes de los presentes, una mayoría hoy fuera de su alcance.

Sin embargo, el resultado encendió el entusiasmo opositor: 133 diputados votaron a favor, 107 en contra y 11 se abstuvieron. Aunque insuficiente para el apartamiento del reglamento, la cifra supera el quórum de 129 y les permitió comprobar que, al menos en los papeles, tienen número para convocar una sesión e intentar imponer su propio temario.

Según pudo saber LA NACION, convocarán a una sesión especial con estos temas para el 9 de septiembre próximo.

Los libertarios y Pro votaron en contra, mientras que la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los dos sanjuaninos aliados de Marcelo Orrego se abstuvieron.

Germán Martínez y Cecilia Moreau, de UP Soledad Aznarez

Primero, Pablo Juliano (Provincias Unidas) reclamó que se habilitara la discusión de los proyectos sobre endeudamiento y morosidad presentados por distintos bloques.

“Venimos a solicitar un apartamiento del reglamento para que se pongan en consideración todos los proyectos relativos al endeudamiento familiar”, planteó. Y agregó que muchas de las iniciativas “no tienen costo fiscal” y que el Congreso debe abrir las comisiones para discutir “una preocupación que alcanza a seis millones de argentinos que hoy están en mora y sobreendeudados”.

133 votos a favor de incorporar a la sesión la problemática del endeudamiento familiar.



No alcanzó porque nos exigieron 3/4 de los presentes, ya que la sesión pedida por LLA ignoró este tema.



Sin embargo, hoy más de la mitad de la Cámara que quiso abrir las comisiones y… pic.twitter.com/uRGUWJeQHT — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) August 26, 2026

Luego, Germán Martínez reforzó el pedido. El jefe de Unión por la Patria (UP) aseguró que existen cerca de 20 millones de argentinos endeudados y seis millones en mora y recordó que la oposición ya intentó en reiteradas oportunidades llevar el tema al recinto. “Una problemática de esta naturaleza no puede quedar ausente del Parlamento”, sostuvo. “No es posible que no se puedan abrir las comisiones”, insistió.

El oficialismo y sus cómplices consiguieron el tercio que les permitió evitar el tratamiento de los proyectos para aliviar a las familias y personas endeudadas.

Se niegan a tratar un problema que aqueja a más de seis millones de personas mientras actúan como empleados de… pic.twitter.com/H6IhdNwC7P — Hugo Yasky (@HugoYasky) August 26, 2026

La oposición hizo una segunda prueba con discapacidad. Juan Marino (UP) reclamó que la Cámara vuelva a ocuparse de la situación del sector y advirtió que la crisis continúa, con centros de día que cierran y tratamientos que no se realizan. También pidió una votación nominal para dejar asentada la posición de cada diputado.

En paralelo a esta maniobra legislativa, algunos gobernadores, entre ellos los que tienen afinidad con la Casa Rosada, lanzaron medidas en sus distritos para auxiliar a los morosos.

La advertencia de Milei

La morosidad había sido, apenas un día antes, uno de los principales temas de la reunión que Milei mantuvo con diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) en la Casa Rosada. Allí preparó a su tropa para enfrentar lo que considera una estrategia opositora destinada a instalar temas sensibles y responsabilizar al Gobierno.

Según reconstruyeron participantes del encuentro, el Presidente pidió a sus legisladores “no tragarse la píldora de la empatía”. Su argumento fue que el kirchnerismo busca tomar problemas que generan sensibilidad social -como el endeudamiento— para polarizar el debate y responsabilizar al Gobierno.

Milei sostuvo que la morosidad no representa un problema generalizado de la economía, sino que está concentrada en determinados segmentos de las familias. Como ejemplo, vinculó parte del endeudamiento con decisiones de consumo, entre ellas la compra de televisores durante el mundial de fútbol y las apuestas.

Milei expuso ayer sus ideas sobre morosidad ante los senadores y diputados de La Libertad Avanza

En ese contexto, advirtió a sus legisladores que responder a esos reclamos con medidas de asistencia implicaría, a su juicio, caer en una lógica populista. “Al populismo no se le gana haciendo populismo”, transmitió.

El Presidente también rechazó la posibilidad de que el Estado avance con un rescate de los endeudados. En su interpretación, una medida de ese tipo terminaría beneficiando a quienes prestaron dinero en condiciones desfavorables. “Lo que están proponiendo los kirchneristas es rescatar al usurero, y no lo vamos a hacer”, afirmó.

Para explicar su posición, Milei recurrió además a conceptos técnicos y destacó que la economía argentina crece desde hace 27 meses consecutivos.

Parte del bloque libertario y sus aliados de Pro Soledad Aznarez

Según explicó ante los legisladores, la oposición intenta convertir determinados problemas en asuntos que dividan a la sociedad y permitan agrupar electoralmente a distintos sectores.

Antes de terminar, dejó una recomendación bibliográfica a su tropa: “La economía en una lección”, del filósofo libertario Henry Hazlitt que, curiosamente, también fue periodista del Tje Wall Street Journal y del The New York Times. Según pudo saber LA NACION, sugirió leer su libro para comprender los procesos de reasignación de recursos y las consecuencias de las decisiones económicas.