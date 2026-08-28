Milei en la ORT: adoctrinamiento libertario, religión y hostigamiento delante de alumnos del secundario

La visita de Javier Milei a la Escuela ORT reavivó la discusión sobre el adoctrinamiento político en los colegios, una transgresión que el actual oficialismo solía denunciar cuando la cometía el kirchnerismo. En 40 minutos, delante de chicos de 4° y 5° año del secundario, el Presidente dio un discurso cargado de retórica proselitista, en el que intentó establecer una conexión natural entre sus ideas económicas y políticas con la “ley de Dios”.

Acusó a sus adversarios políticos de “sucios” y dijo que carecen de “estatura moral”. Incentivó a los estudiantes a que abucheen al periodismo, después de acusar a quienes lo ejercen de ladrones. Esbozó un manifiesto contra el marxismo, como si esa ideología fuera la que rivaliza contra su administración. Y se presentó como un líder que actúa siguiendo principios divinos. “Yo lo entendí y por eso gobierno como gobierno”, dijo, casi al final de su presentación.

Los siguientes son los momentos más destacados del discurso en la sede de la calle Yatay, en Almagro.

“No tienen estatura moral”

Milei, en la ORT, contra la oposición

Milei abrió el discurso con un ataque a la oposición, después de reiterar -como dijo en Davos- que “Maquiavelo ha muerto”. Afirmó que “hacer lo correcto trae buenos beneficios”, pero acotó: “Obviamente que siempre hay casos especiales. Donde frente al populismo y la demagogia uno puede encontrar situaciones en las cuales se genere con confrontación en la sociedad. De hecho, nuestros adversarios políticos... Estoy siendo generoso porque la realidad es que, cuando uno ve lo que hacen, llamarlos adversarios es darle una estatura moral que no tienen”.

Los trató de “sucios”. Pero enfatizó: “Recientemente se filtró una frase mía que dice al populismo no se le gana con más populismo. Al populismo se le gana haciendo las cosas bien”.

“Cantos de sirena”

Milei, en la ORT: "No vamos a ceder a los cantos de las sirenas"

De inmediato, defendió su plan económico y se quejó de quienes expresan preocupación por la morosidad en los créditos.

“Los últimos días, meses, hemos tenido cierta presión para modificar el rumbo y ser más laxos. No estamos dispuestos a negociar nuestros valores éticos y morales. Vamos a seguir haciendo lo que está bien y lo que es justo y no vamos a ceder al canto de las sirenas”, dijo.

Denunció “una campaña negativa” con fines electorales vinculada al tema de las deudas. ”Ahora el nuevo mercado repugnante sobre el que están trabajando, digo, es el de la morosidad y es siempre lo mismo. Y son, digamos, argumentaciones para dividir a la sociedad en mercados que claramente generan mucha controversia y de esa manera ir achicando el conjunto sobre los que pueden adherir a la posición del Gobierno". Con tono proselitista, añadió: “Yo confío en los argentinos. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que es correcto y la decisión en definitiva va a quedar en manos de los argentinos”.

“El doctor Fantino”

Milei, sobre sus charlas con Fantino

Para iniciar su argumentación sobre la justificación moral de sus políticas, citó las conversaciones que suele tener con el conductor Alejandro Fantino, al que presentó como “doctor en filosofía”.

“Nosotros solemos tener charlas muy profundas donde vamos discutiendo las situaciones que yo enfrento a diario y ponerlo en un contexto filosófico”, explicó. Son conversaciones en general de madrugada, dijo. Recordó que en uno de esos intercambios le quedó resonando una frase respecto de que había que traer el paraíso a la tierra.

“El capitalismo es el orden que Dios pensó”

Milei, en la ORT: "El capitalismo es el orden que Dios pensó"

Más de la mitad del discurso lo ocupó en la lectura del epílogo de su próximo libro, titulado La moral como política de Estado.

“El capitalismo es el sistema que Dios preparó a través de la ley para que después de la caída el trabajo continuara -leyó-. No lo inventó el hombre; el hombre lo descubrió al obedecer. Está inscrito en los diez mandamientos, en el orden moral que el Creador estableció antes que existiera cualquier Estado o cualquier mercado. No restaura la dotación divina que se perdió. No devuelve al hombre la capacidad infinita que tenía en el Edén. Pero es el único sistema que, en consonancia con la ley de Dios, permite que el hombre trabaje, innove, descubra tecnología y genere prosperidad dentro de sus condiciones actuales”.

“Se los voy a festejar”

Milei arengó a estudiantes a que abuchearan a periodistas

Milei interrumpió la lectura plana de su libro para atacar al periodismo. “Otro mandamiento que también tiene un rol fundamental: no robarás. Sin propiedad privada no hay mercado. Si el fruto de mi trabajo puede ser confiscado por otro, ya sea un ladrón o un Estado que redistribuye por la fuerza, desaparece el incentivo a producir. La propiedad privada no es una convención humana arbitraria. Es el reconocimiento de que el trabajo del hombre le pertenece, porque el Creador mismo lo instituyó así”, recitó. Entonces, frenó y dijo: “Esto le vendría bien a los periodistas”. Unos pocos chicos hicieron ruido y entonces los arengó: “Si quieren hacerlo más fuerte, se los voy a festejar”. Entonces, sí, se oyó una cortina de abucheos que hizo sonreír al Presidente.

“Marx era satanista”

"Marx era satanista", dijo Milei

Milei defendió sus políticas como reflejo de “un sistema económico que es justo, que es eficiente y que además maximiza el crecimiento y, por ende, te deriva en abundancia radical”. Citó a autores libertarios que lo apasionan como Jesús Huerta de Soto y Hans-Hermann Hoppe y opuso al marxismo como la contracara de su ideología.

“Cuando uno rechaza la ley de Dios, cuando adscribe al marxismo, el resultado no es incierto. El marxismo no es simplemente una teoría económica alternativa con errores técnicos corregibles. Es algo mucho más serio. Se autodeclara como una teoría satánica. Marx era satanista. Sus propios textos de juventud revelan el drama Oulanem. Anagrama de Manuel, nombre bíblico de Cristo. Es un himno a la destrucción y el odio contra el Creador”, leyó no sin dificultades. Añadió que “el programa marxista, en lugar de traer el paraíso, te trae el infierno; es el programa opuesto al programa de Dios”.

“No hay tercer camino”

"No hay tercer camino", dijo Milei

La división entre el bien y el mal, tan habitual en el discurso de Milei, sobrevoló toda la presentación. “La vida y el bien de un lado; la muerte y el mal del otro. No hay tercer camino. No se dejen engañar, no hay tercer camino. O eligen el bien o eligen el mal. Elegimos el bien, prosperamos. Elegimos el mal, nos hundimos. No hay mucho más que hacer”, les dijo a los jóvenes. Por si hacía falta, se puso de ejemplo. “Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando domina el impío, el pueblo gime. Proverbios 29. 2″, leyó. “El rey que obedece la ley perdura, el pueblo que obedece la ley prospera. La nación que honra el orden divino recibe la bendición de ese orden. Y la que lo rechaza recibe su consecuencia. No como castigo arbitrario, sino como resultado lógico, inevitable, inscripto en la naturaleza misma de las cosas desde el principio de los tiempos. Yo lo entendí y es por eso que gobierno como gobierno”.

Terminó con su clásico: “Que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo!”.