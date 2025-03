Gary Kasparov. “Putin va a violar el pacto, como hizo docenas de veces”

El excampéon mundial de ajedrez, un ferviente detractor del líder ruso y de la guerra en Ucrania, advierte sobre el acercamiento de Trump al Kremlin; el objetivo, dice, es volver a Europa más débil

Aquel que en su gran época frente a los tableros de ajedrez recibió el apodo de el Ogro de Bakú realmente pue- de serlo en ocasiones: detrás de sus pobladas cejas y ojos finos pero severos hay determinación y pocas ganas de perder el tiempo. Eso se nota en algunas de sus respuestas, cortantes y bruscas. Pero si Gary Kasparov (Bakú, actual Azerbaiyán) es a sus 61 años expeditivo es porque hay mucho en juego. Y no en el tablero. Por este motivo también sabe ser didáctico, y a veces hasta afable. Residente en Nueva York, el que fue campeón del mundo de ajedrez durante dos décadas es uno de los más firmes opositores al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y por esto su vida no es algo que se pueda dar por sentado: sus movimientos están constantemente controlados por la seguridad, y ni puede salir al pasillo para hacer la foto de la entrevista, que durará solo 15 minutos. Solo saldrá un rato del habitáculo para dar una charla, organizada por el Mobile World Capital, en el Talent Arena del Mobile World Congress sobre inteligencia artificial, aquel viejo rival al que le ganó en una partida de ajedrez en 1996, para luego perder en la revancha del año siguiente.

–¿Sale Putin reforzado tras el encontronazo en la Casa Blanca entre Trump y Zelensky?

–Obviamente, pero lo que se lee entre líneas es más complicado. El mayor instigador fue [el vicepresidente de Estados Unidos], J. D. Vance. Es muy inusual que un vicepresidente esté en estas reuniones. Creo que la Administración Trump está muy dividida en este tema, y hay quien presiona a Trump, que tampoco se resiste, a abrazar a Putin para hacer dinero. Es gente que está detrás de Vance como Musk, Donald Trump Jr, Jared Kushner, y otros. Pero luego hay un grupo silencioso, quizá mayoritario, con gente como Susie Wiles o Ted Cruz, que no aceptan que Estados Unidos se convierta en aliada de Putin. Que creen que Putin es un criminal con el que no se puede pactar, y que hay que asegurar que Ucrania venza y él es derrotado.

–¿Qué quiere Donald Trump?

–Trump había sido muy suave con Macron o Starmer. Está viejo, solo quiere un buen show de televisión. Vance estaba ahí para asegurarse de que no fuese así. Es quien provoca a Zelensky, y este comete un error, en mi opinión, que es que tendría que haberlo ignorado. El trato estaba hecho, pero Vance lo encendió, y entonces Trump se enfadó, y mucho. Zelensky solo quería corregir a Vance, que tiene la capacidad de insultarte y mentirte a la cara como si nada. Como cuando en la Conferencia de Múnich les dijo a los europeos que eran irrelevantes. La agenda es la misma que la de Putin: hacer a Europa débil.

–Europa ya está débil.

–Sí, pero lo es por decisión, no por definición. Tiene recursos, dinero, gente, industria, es un nodo de historia. Si quiere constituirse en una Europa fuerte, tiene que reconsiderar muchas cosas. De entrada, los mecanismos de decisión: no se tiene que decidir todo por unanimidad, porque siempre habrá un caballo de Troya, como [el primer ministro húngaro, Viktor] Orban o [el primer ministro de Eslovaquia, Robert] Fico. Tampoco puede confiar en Estados Unidos para la seguridad, tiene que construirse la suya.

ARCHIVO - El presidente estadounidense Donald Trump, derecha, dialoga con el mandatario ruso Vladímir Putin en la cumbre del G-20 el 7 de julio de 2017, en Hamburgo. (AP Foto/Evan Vucci, archivo) Evan Vucci - AP

–En este nuevo escenario con Trump, ¿de qué es capaz Putin?

–De cualquier cosa, y esto es muy importante entenderlo: piense en los crímenes más terribles, y multiplíquelos por diez. Prepárese para lo peor. No sé concretamente qué hará, pero sí lo que tiene planeado, porque lo ha dicho, lo repite su propaganda: en su mundo, Ucrania no existe, es un puñado de rusos que hablan un ruso distorsionado. Y esta narrativa empieza en el jardín de infantes. No creo que haya leído muchos libros, pero es un animal político, y sabe que no puede haber un imperio ruso sin Ucrania. Así que aunque haya un cese temporal de las hostilidades, no habrá paz duradera. Trump puede soñar con ella, pero para que haya paz duradera tiene que haber un terreno común. Putin violará el pacto cuando lo crea conveniente, como ha hecho docenas de veces. La guerra contra el mundo libre continuará. Puede que vea a Trump como un idiota muy útil para conseguir lo que quiere: debilitar Europa, debilitar la OTAN y que esta vuelva a las fronteras de 1997.

–Dentro de Rusia, la oposición como la que usted representa...

–¿La qué?

–La oposición a Putin, puede...

–¿Es una broma? ¡Eso no existe! ¿Pero cómo? Esto es la Alemania nazi en 1943, la España de Franco de 1960, y eso que aquel Franco era mucho menos cruel que el Putin de hoy. Es un dictador fascista. ¿Había oposición de verdad, entonces? ¿Resistencia? No, era una dictadura. Y Putin es más como Franco en 1941. La gente sigue preguntando si la oposición rusa puede hacer algo y, mientras, Boris Nemtsov fue asesinado, Alexéi Navalny fue asesinado, miles de personas están en la cárcel solo por sus tuits, por expresar dudas sobre la guerra.

–¿Usted vive con miedo?

–¿Serviría de algo? No. Tengo que afrontarlo, con la consigna de los disidentes soviéticos: “Haz lo que debes y que así sea”. Muchos de mis amigos y aliados han sido asesinados. Y todos enfrentamos una gran amenaza, especialmente con Trump siendo tan amigo de Putin. ¿Qué debo hacer? Dejar de hablar no es una opción.

– Usted se enfrentó a Putin y también se enfrentó a una IA. ¿Con cuál se sintió más vulnerable?

–La IA no amenaza mi vida, al contrario, ofrece beneficios y oportunidades, soy muy optimista. Nuestro problema es Putin y otros terroristas y dictadores. Son los humanos los que tienen el monopolio del mal.

–¿Esta tecnología no se puede usar también para el mal?

–¿Y quién la usaría? Los humanos. Si un martillo con el que se construyen casas se usa para un asesinato, no se culpa al martillo, ¿no? Claro que la IA es una herramienta muy poderosa, igual que lo es la física nuclear, que se puede usar para una bomba o para iluminar toda una ciudad.

–¿Cómo ha evolucionado su visión sobre la IA desde que jugó contra Deep Blue?

–Fui el primer ser humano que reconoció que esta relación tiene que ser de colaboración, no de competición. Al principio pasé por un periodo corto de frustración, para luego pensar como pienso ahora: tenemos que encontrar el mejor algoritmo y colaborar para beneficiarnos. No seremos reemplazados. Más bien seremos apoyados.

Kasparov durante su partido con la computadora Deep Blue en 1997 Jack Manning - NYTNS

–¿Qué riesgos hay en depender de la IA?

–Siempre hemos dependido de las herramientas que recogen datos, así que ahora pedir consejo al Chat GPT es una tentación. Pero sigue siendo tu decisión. La tecnología empodera a los instintos de la humanidad, ya sean los buenos o los malos. Es como un amplificador. Pero al final, muestra quiénes somos, como un espejo. Si no te gusta lo que ves, uno puede romper el espejo, o empezar a ponerte en forma, ¿no?

–¿Todavía juega al ajedrez?

–Depende de la definición de “jugar”. Para mí, jugar significa hacerlo profesionalmente. Todavía voy a exhibiciones, me divierto. Pero en broma me considero el amateur más poderoso del planeta.

–¿Cómo ha cambiado la IA la manera de jugar?

–Ha tenido una influencia masiva, como en todo lo demás. En las aperturas, en ser más prudente y evitar jugadas ambiguas, en no ser una víctima inmediata. Muchos jugadores jóvenes no ven el ajedrez de la misma forma que se veía antes: es como de máquina, porque han estado entrenando con ellas en las últimas dos décadas, y es muy difícil para ellos alejar la vista de las pantallas.Igualmente, el ajedrez ha hecho un progreso brutal. Hay cientos de millones de personas jugando, y eso es gracias a los ordenadores, la tecnología: las máquinas juegan mejor que los humanos, pero a la vez permiten que más humanos jueguen.

