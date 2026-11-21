Fueron once discursos en cuatro días y en ninguno se le escapó. León XIV habló de trabajo, de dignidad, de desempleo y de pobres, pero dos de las palabras más pesadas para la política argentina, justicia social, aparecieron una sola vez, en la UCA, y no en boca propia: el Papa dijo que los trabajadores informales “abogan por esas tres ‘T’: tierra, techo y trabajo, que muchas veces el Papa Francisco indicó como exigencias de la justicia social”. Llegaron entre comillas, citadas del antecesor, como quien entrega un paquete que no le pertenece.

El cuidado no fue casual y tuvo un destinatario evidente. Pocas palabras enfurecen tanto como estas al presidente Javier Milei, que en el BID definió el concepto de justicia social como “una aberración desde el punto de vista moral”. Ante él, en el Palacio Libertad, el Papa no lo mencionó: prefirió pedir que se “estimule la iniciativa privada” y que el crecimiento alcance a quienes encuentran mayores dificultades. Esquivarlo pudo haber sido una cortesía diplomática hacia el anfitrión. Del otro lado, el peronismo lo convirtió en su primera bandera y la enarboló durante dos décadas en las que la pobreza se volvió estructural. Unos lo desprecian con la palabra; los otros lo vaciaron con los hechos.

El gesto le habla, en el fondo, a toda la política argentina, enredada en nimiedades y en guerras de lenguaje mientras los problemas de fondo siguen intactos. En ese campo minado, el Papa eligió no poner el pie. No por falta de convicción: la doctrina social de la Iglesia habló de justicia social mucho antes de que Perón llegara a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Lo que hizo León XIV fue más sutil: devolver el término a su genealogía, la de la encíclica Rerum Novarum, con un vocabulario que ni la Casa Rosada ni la liturgia peronista pueden reclamar como propio.

La escena que mejor retrata el extravío no ocurrió en el Congreso ni en un acto partidario, sino hace un tiempo en un estudio de streaming. En Gelatina, Alejandro Fantino, entrevistado, encaró a Pedro Rosemblat, conductor, con una pregunta que va al corazón del peronismo: qué es, exactamente, la justicia social. Rosemblat respondió con la doctrina. Somos individuos, y el peronismo respeta esa lógica, pero el individuo se construye y se realiza en pos de una comunidad que ordena sus aspiraciones, porque “nadie puede triunfar individualmente”. Y lo bajó a tierra: “Yo no puedo realizarme si todo lo que está alrededor no se realiza”.

Fantino no discutió la definición. Le pasó la factura: “Hermoso, en la teoría. Vamos a la praxis: camino por el conurbano y es Vietnam. Hace 40 años que están ustedes”. El intercambio se viralizó como un duelo y cada tribu lo festejó como victoria propia. En rigor, los dos tenían su parte de razón, y ahí está el problema: la definición es impecable y el resultado, indefendible. Siete décadas después de que el término llegara a ser doctrina nacional por ley, derogada por decreto de la Libertadora y publicada, para más ironía, un 17 de octubre, sus herederos lo explican en un stream. Y sus detractores ya ni siquiera discuten su contenido: les alcanza con señalar el conurbano.

Ahí está el nudo. “Justicia social” dejó de nombrar una política para nombrar una pertenencia, ya que funciona como contraseña de tribu: se pronuncia para identificarse o se escupe para diferenciarse. Ninguno de los dos usos tiene demasiado que ver con tierra, techo y trabajo.

El Papa León XIV en el encuentro con el mundo del trabajo en el auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero Vatican Media

El error del Presidente

El error no es solo del peronismo. Milei reduce la justicia social a sinónimo de populismo; tiene un problema de origen: la historia no lo acompaña. La expresión la acuñó un jesuita italiano, Luigi Taparelli d’Azeglio, en la década de 1840, casi un siglo antes de que Perón pisara la Secretaría de Trabajo. Pío XI la convirtió en doctrina oficial de la Iglesia en 1931, con la Quadragesimo anno. Y en 1919 ya figuraba en el preámbulo de la Organización Internacional del Trabajo: “la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social”. Ni Perón ni Kirchner tuvieron nada que ver.

El Presidente tiene, eso sí, una fuente respetable: Friedrich Hayek, que dedicó un tomo entero, El espejismo de la justicia social, a desarmar el concepto, al que consideraba “una simple fórmula vacía”. Pero Hayek discutía con las socialdemocracias europeas, no con el conurbano bonaerense. Confundir un concepto con el uso que hizo de él una facción, sea el peronismo clásico o el kirchnerismo de los últimos veinte años, es como condenar la palabra “república” por los abusos de quienes se dijeron republicanos. El kirchnerismo vació la justicia social; Milei le extiende el certificado de defunción por esa misma causa.

Fue el Papa, precisamente, quien desmintió ese atajo sin nombrarlo, al citar a León XIII, la subsidiariedad y la propiedad privada “gravada por una hipoteca social”. La justicia social de la Iglesia es más vieja, más amplia y bastante menos estatista que la que Milei imagina cuando la insulta.

Que no la nombrara no significa que no la dijera. En el Palacio Libertad, con Milei a un costado, León XIV dejó una de las frases más aplaudidas de la visita: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. Habló de quienes, “aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar”, de “los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad” y de los jóvenes que emigran: una nación, advirtió, debe preguntarse en qué falló “cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”.

Emoción en la despedida de Milei al Papa León XIV en el aeropuerto Internacional de Ezeiza Presidencia

Al día siguiente, en la UCA, ante empresarios, la CGT y los movimientos sociales, subió un tono. Advirtió que cuando el beneficio es el único criterio de éxito, la empresa “deviene en una estructura de pecado que genera exclusión”; que el desempleo es “un auténtico drama en la vida de quien lo padece”, y que el bien común “exige superar el individualismo estéril y el utilitarismo corporativista”. Pidió erradicar “las asimetrías estructurales que marginan a los más débiles”, defendió al sindicato “cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo” y reivindicó a los movimientos populares que “se organizan desde abajo”, los mismos a los que el Gobierno les quitó la intermediación de los planes sociales. Para que nadie lo leyera como un manifiesto estatista, dejó también su contrapeso: “El Estado no tiene que hacerlo todo”.

Se trata del diccionario completo de la justicia social, sin la palabra que lo encabeza. Un pliego de reclamos sobre trabajo, ingresos que no alcanzan, jubilados, universidad y límites al poder, redactado con la gramática de la Rerum Novarum y no con la del atril partidario. Difícil enojarse con un texto que jamás pronunció el término que enfurece al Presidente. Ahí estuvo la inteligencia del gesto: marcar la cancha sin pisar el césped.

La prueba de que seguramente fue una decisión, y no un estilo, llegó en Perú, su patria adoptiva. El mismo Papa que en Buenos Aires solo la había pronunciado entre comillas, la dijo con todas las letras y en primera persona. En Chiclayo, la diócesis que gobernó durante casi una década, les pidió a los universitarios: “Cultivando sus competencias científicas, tradúzcanlas en obras de justicia social”. En Pucallpa, ante los pueblos amazónicos, sostuvo que “la ecología integral, la justicia social y la vida espiritual van de la mano”. Allá la palabra no tenía dueño ni enemigo, y podía decirse sin que nadie la leyera como un guiño partidario. Acá, en cambio, nombrarla era elegir bando.

De León a León

Para entender el gesto del Papa hay que tirar de un hilo que empieza a mediados del siglo XIX. Con la encíclica Rerum Novarum, de 1891, la Iglesia se metió de lleno en la cuestión obrera. El término y la doctrina social nacieron en la misma escuela.

Por eso no es casual que, en la UCA, León XIV citara con nombre propio a León XIII y a la Rerum Novarum, y planteara que el trabajo “no es un instrumento de conflicto”. Cuando eligió su nombre, Robert Prevost eligió también una genealogía. Y en esa genealogía la justicia social no es una bandera partidaria ni una aberración moral: es una herencia de familia, con casi dos siglos de antigüedad y partida de nacimiento jesuita.

Al final, el Papa hizo lo que la política argentina no supo hacer en décadas: tratar a la justicia social como un concepto y no como una camiseta. No la gritó para complacer a los suyos ni la escondió por miedo a los otros. Fue una lección de economía del lenguaje para un país que gasta las palabras hasta dejarlas huecas.

Una semana después de la partida del Papa, Milei se encargó de demostrar que la cautela del Pontífice no había sido exagerada. Al recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Belgrano, volvió a la carga: “La idea de la justicia social en términos redistributivos tiene un par de problemas: un trato desigual ante la ley y el robo”. Y remató: “La idea de la justicia social nos hunde”.

El peronismo debería tomar nota: la justicia social no se defiende solo con repetir las frase; veinte años de pobreza estructural pesan más que cualquier marcha. El Presidente también: la palabra que llama aberración tiene rango constitucional, la acuñó un jesuita y la defendió el mismo León XIII que él podría citar contra el estatismo. Entre los que la vaciaron y los que la denostan, un papa norteamericano con alma peruana vino a recordarles a los argentinos que la discusión era otra. Y se fue sin decirlo en voz alta.