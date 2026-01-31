Las guerras de la frontera desde la fundación de Buenos Aires

La historia como disciplina científica y cultural es un área fundamental para la identidad y el saber general de una sociedad. Ella debe permitir la comprensión del pasado y el análisis de sus consecuencias, sin por eso juzgarlo con los ojos del presente. Solo así se puede desarrollar un pensamiento crítico que facilite la reflexión sobre el propio tiempo. Tal conocimiento debe llegar a un público masivo, que demanda por su saber. En ese desafío se inscribe la obra de Miguel Ángel De Marco.

El reconocido historiador ha sido tres veces presidente de la Academia Nacional de la Historia de la Argentina y director de la carrera del profesorado y licenciatura en Historia en la Universidad Católica Argentina, así como también fue docente del posgrado en la Universidad del Salvador y ha dirigido importantes espacios culturales como el Instituto Nacional Browniano, además de ser miembro de otros como el Instituto Nacional Sanmartiniano y miembro correspondiente de numerosas academias internacionales de historia.

Esta trayectoria señala la formación erudita y académica de un historiador que, además de haber sabido formar grupos de investigación, ha sido sumamente prolífico en la redacción de una obra historiográfica centrada principalmente en la historia argentina del siglo XIX, aunque sin eludir aspectos del período hispánico y del siglo XX.

Tal producción se caracteriza no solo por el sustancial trabajo de fuentes y la contextualización de complejos proceso históricos (puede verse ello en su reconocido libro La Guerra del Paraguay), sino que también se destaca por una prosa accesible y atractiva, que permite al lector ingresar a la época descripta e imbuirse de sus lógicas y lenguajes en una narrativa de fácil comprensión que no carece de los atributos analíticos del historiador. Esa capacidad de articular la historia más académica con una prosa atractiva le permitió a De Marco centrar sus últimos años en la elaboración de una serie de biografías que revalorizan la importancia del estudio del individuo como forma de comprender su propia época.

En ese marco, recientemente se ha reeditado uno de sus libros más trascendentes: La guerra de la frontera. Luchas entre indios y blancos (1536-1917). La obra constituye un verdadero long-seller que va por su cuarta edición publicada por la editorial Kanon, luego de dos ediciones realizadas por Emecé y una por el Círculo Militar. La primera de ellas fue en 2010 y, desde ese momento, el libro mantuvo una relevante recepción.

El trabajo comprende casi cuatro siglos de historia rioplatense, desde la primera fundación de Buenos Aires hasta la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Allí se analiza un tema tan sensible y complejo como la relación entre los españoles y criollos con los indígenas de la región. El autor documenta con detalles y un gran esfuerzo de síntesis todas sus etapas, episodios y características más significativas. Explora las diferentes lógicas que marcaron tales relaciones, las cuales a veces fueron pacíficas y otras veces bélicas. Se observa la especialidad en la historia política y militar de De Marco al momento de ver las perspectivas de los gobiernos de turno con respecto a la ocupación y el control del espacio, su necesidad de pacificación y de territorialización a lo largo de los siglos. De esa manera, se constituye una visión a largo plazo, que no se reduce solo a una región o grupo de indígenas en particular. El trabajo de historiador se ejemplifica en el prolijo manejo de fuentes y de contextualización según los conceptos y lenguajes del momento, lejos de todo anacronismo.

Su reedición expresa la actualidad que el libro aún mantiene y la condición de obra de referencia que ha adquirido. A su vez, es un ejemplo de cómo el historiador puede abordar temas complejos y sensibles sin perder la imparcialidad que su rol le impone. Un desafío que Miguel Ángel De Marco ha logrado resolver de manera ejemplar mediante un libro que despierta interés tanto entre el público especializado como el lector general interesado en comprender el pasado argentino.