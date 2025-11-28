Milei reconcentrado: cómo usar el poder que acumuló

El dinero y el poder tienen algo en común: quien tiene uno de los dos o ambos debe elegir entre invertir o gastar. El problema empieza cuando el que cree que está invirtiendo en realidad despilfarra. Javier Milei está frente a ese dilema.

El dinero y el poder tienen una diferencia fundamental: el primero se puede contar en forma exacta; en cambio, la fuerza política es difícil de contabilizar y su duración depende de factores que muchas veces escapan al control de su propietario.

Lejos de abrir el Gobierno, Milei eligió reconcentrarlo y prefirió un canje acotado de favores para sumar los pocos votos que le faltan para las reformas estructurales

Milei tiene por lo tanto un problema más complejo que una cuestión financiera. Si bien nunca como ahora manejó tanto capital político, las herramientas que buscó para afrontar los dos años que le restan de mandato son la reafirmación de un criterio inaugurado el primer día en el gobierno.

Como presidente no acepta aliados que previamente no se hayan sumado como miembros propios de su fuerza política. No se puede ser medio libertario y medio macrista. Bajo ese criterio buscará la reelección dentro de dos años.

Luego de las elecciones, un nuevo giro fue aplicado sobre la misma lógica. El equipo de gobierno depende en su casi totalidad de Karina Milei mientras su hermano se ocupa en forma casi exclusiva de seguir el curso de la economía y de mantener caliente la relación con los votantes. De la aprobación de la Secretaría General dependen todas las decisiones políticas, empezando por la aceptación o el rechazo de personas y propuestas.

Karina es la primera funcionaria en mucho tiempo y de varios gobiernos que no es un fusible del Presidente. No sólo eso. Áreas estratégicas como el espionaje o la relación con la Justicia ingresaron a la jurisdicción de la hermana presidencial. Eso desplazó y seguirá desplazando a Santiago Caputo hacia funciones más parecidas a las que tuvo en su origen: la estrategia comunicacional.

El nuevo ministro de Defensa, el general Carlos Presti, primer militar en actividad en ocupar ese cargo en más de cuatro décadas, debe su lugar a la relación que estableció con Karina Milei sobre la seguridad del Presidente.

Patricia Bullrich logró dejar en su lugar a Alejandra Monteoliva en el Ministerio de Seguridad en función de su buena relación con Karina y como reconocimiento a su decisión de jugar todas sus fichas a Milei en detrimento de su antigua pertenencia, el macrismo.

Milei está más cerca de controlar el Congreso y más lejos de enredarse en una negociación costosa con los gobernadores

Lejos de abrir el Gobierno, Milei eligió reconcentrarlo. Antes que proponer un acuerdo permanente con potenciales socios, prefirió un canje acotado de favores para sumar los pocos votos que le faltan para las reformas estructurales.

A suerte y verdad, Milei no compartirá con nadie el resultado de esta nueva etapa en la que los argentinos aguardan los beneficios del enorme esfuerzo personal que están haciendo para encauzar las distorsiones fiscales del país.

En aquellos meses iniciales de su presidencia, desde el potencial del primer impulso pero con una ínfima minoría parlamentaria, impuso al Congreso una batería de reformas más orientadas a fijar un rumbo que a colaborar con el plan de estabilización inflacionaria.

El Presidente está a las puertas de la segunda mitad de su mandato con recursos que no había imaginado contar. La apuesta a todo o nada de Milei al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca no incluía la posibilidad de un salvataje como el que el presidente republicano habilitó cuando la corrida cambiaria contra el peso generó enormes dudas sobre su capacidad para capear la situación.

Triplicar la cantidad de senadores y contar con dos veces y media más de diputados está por encima de los cálculos originales. Milei está más cerca de controlar el Congreso y más lejos de enredarse en una negociación costosa con los gobernadores.

Milei y Caputo no están vacunados contra los errores que cometieron en materia cambiaria y que luego aceleraron con una corrida por el riesgo del regreso del peronismo kirchnerista

Diego Santilli, el nuevo ministro del Interior, encuentra en sus giras por las provincias a dirigentes que tienen una lista de pedidos y, en general, la aceptación de que deberán darle a Milei mucho más de lo que le están reclamando.

Habita el riesgo de perder capital político en ese inevitable trueque de la ayuda que piden los gobernadores y la aprobación del presupuesto -el primero de la era libertaria- y de las reformas laboral e impositiva. Es un peligro más atenuado que enfrentar a esos jefes locales envalentonados luego de una derrota electoral del Gobierno.

Con la excepción de los cuatro gobernadores kirchneristas (si así todavía puede citarse a Axel Kicillof), y empezando por los mandatarios peronistas, todos están dispuestos a establecer acuerdos que impliquen recursos por votos para las reformas. Y, detalle importante, una cierta garantía de que sus proyectos de reelección en sus distritos no serán atacados desde ahora.

En la lista de reclamos están por delante pagos obligatorios a las provincias que el ministro Luis Caputo postergó sin fecha. Esa acumulación ya golpea la puerta de la Corte en muchos casos y se hace insostenible.

La vieja táctica de atender por separado a cada gobernador sin permitirles un reclamo coordinado reemplaza la dura secuencia de votaciones en el Congreso organizada como forma de presión para conseguir lo que ahora Santilli negocia caso por caso.

El ministro apenas puede recoger pedidos en las provincias y llevarlos a la Casa Rosada y al Ministerio de Economía. Es lo que hizo sin suerte Guillermo Francos, que agotó su capacidad de negociador en el rechazo a aflojar un centavo a los gobernadores.

La regla de no gastar por temor de reeditar el déficit fiscal se mantiene. Una nueva ecuación empieza sin embargo a incorporar cierta complejidad: la relación entre lo que se da para conseguir los votos para las reformas estructurales que deberán estar en funcionamiento en la primera mitad del año próximo.

No es el único problema para Milei y Caputo. No están vacunados contra los errores que cometieron en materia cambiaria y que luego aceleraron con una corrida por el riesgo del regreso del peronismo kirchnerista.

Ese riesgo convertido en motivación para votar por los libertarios es hijo de una circunstancia única. Es la misma excepcionalidad que explica la intervención de los Estados Unidos para frenar la subida de su propia moneda, el dólar, entre los argentinos.

Extender el gran momento y convertirlo en una situación permanente requiere que los resultados de la economía sean reconocibles por quienes renovaron su apuesta por Milei. Enorme desafío.