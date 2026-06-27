Reseña. A pie con Stevenson y Rimbaud

Crónicas de un caminante por Francia y Bélgica, ensayo literario camuflado de relato de viajes, relectura de las obras de R. L. Stevenson y Arthur Rimbaud, el nuevo libro de Mariano Rolando Andrade (Buenos Aires, 1973) es una original cartografía guiada por los caminos que recorrieron los dos gigantes de las letras en la segunda mitad del siglo XIX, cuando aún eran “escritores en construcción”. El peregrinaje de Stevenson por las Cevenas (acompañado por Modestine, una burra reacia a cumplir las órdenes del escocés) data de 1878, cuando tenía veintiocho años; las fugas del adolescente Rimbaud a París y a Bruselas desde la casa familiar en Charleville, de 1870.

“Cada viaje contiene una señal de auspicio o advertencia. A veces la vemos. Otras, la desafiamos”, razona Andrade mientras sigue las huellas stevensonianas y rimbaldianas; a los cincuenta años, camina y escribe, registra al paso escenas e intuiciones, evoca su juventud y asume las “herejías y licencias” de su primera novela, Los viajes de Rimbaud. “Es una historia de amor, anclada en las fosas del corazón –declara–. El tipo que le cambió la vida, que lo convirtió. Si mira hacia atrás, sin él los últimos treinta años no hubiesen sido lo que fueron”.

El libro incluye la traducción de un relato de Stevenson publicado dos años después de su muerte, que no formaba parte de Viajes con un burro en las Cevenas, y las cartas entre Rimbaud, su madre (Vitalie Rimbaud-Cuif), Georges Izambard y Paul Demeny, cuando en 1870 el poeta quinceañero huyó de su ciudad natal, “superiormente idiota entre las pequeñas ciudades de provincia”, donde hoy se le rinde culto.

A pie con Stevenson y Rimbaud

Mariano Rolando Andrade

La Parte Maldita

180 páginas

$ 26.000