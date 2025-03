Reseña: Algo del otro mundo, de Iris Murdoch

La irlandesa Iris Murdoch (Dublin, 1919-Oxford, 1999) era una autora de tranco largo, como atestiguan sus muchas novelas, que van de Bajo la red a la ganadora del Booker Prize El mar, el mar. Algo del otro mundo es, contra esos antecedentes, un relato, su único cuento a decir verdad, que había quedado aprisionado en una antología colectiva de 1957 llamada Winter’s Tales.

Las novelas de Murdoch son filosóficas y existenciales (ella misma era catedrática en filosofía y experta en el existencialismo francés), están pobladas por un desfile de personajes, bondadosos hasta la ingenuidad o manipuladores expertos. Los ambientes son los de la bohemia erudita, las familias disfuncionales, el mundo del arte, Londres y un variado etcétera.

Afincada desde muy joven en Inglaterra, Murdoch nunca renegó de sus orígenes irlandeses aunque el paisaje de la isla no figure mucho en sus novelas (hay excepciones: por ejemplo, El Unicornio). La singularidad de Algo del otro mundo es que transcurre en una Dublín claustrofóbica y que el abordaje de la historia es realista. Yvonne Geary tiene un halo de Madame Bovary. Confinada a Irlanda se pregunta (al igual, seguramente, que la propia Murdoch) cómo dejar la chatura opresiva de la isla y alcanzar Inglaterra para que sus sueños no queden sepultos. La única salida aparente es el posible casamiento con alguien que la ama, pero lejos está de entenderla. El amor no correspondido es uno de los temas, pero Murdoch es una escritora que puede resolver todo en los detalles, incluso con una magnífica epifanía inesperada.

Algo del otro mundo

Por Iris Murdoch

Impedimenta. Trad.: Pilar Adón

76 páginas, $ 22.000

LA NACION