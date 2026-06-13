Reseña. La forma del derrumbe, de Laura Cukierman

La primera novela de Laura Cukierman es el largo soliloquio de Sofía a lo largo de un domingo, cuando se entera de que la policía detuvo a Federico, su único hijo, acusado de liderar una banda de “chicos bien”. Las víctimas, a quienes los adolescentes robaron dinero, joyas, celulares, ropa y computadoras, son los amigos y vecinos de la narradora y de Luis, su marido. “Es un delincuente. Tengo que asumirlo. Ahora tengo un hijo delincuente. Soy la mamá de un ladrón. Un caso. Mi caso”, asume con vergüenza al inicio de una jornada en la que también brotarán otras emociones.

Para colmo, Federico ocultaba el botín en la cochera de la casa de la madre de Sofía, una anciana que, pese al Alzheimer, sigue mortificando a la hija con recriminaciones. “Por momentos, su lucidez para el mal me impacta y, por otros, me conmueve ver la fragilidad en la que se convirtió lo que alguna vez fue la mujer más fuerte que conocí en la vida”, describe. La hostilidad es mutua. Por el foco puesto en la madre del joven bandido, La forma del derrumbe guarda parentesco con la película La mujer de la fila, de Benjamín Ávila.

Con dosis de humor absurdo, una procesión de personajes maternos que alimenta las comparaciones de la protagonista (todas desfavorables para Sofía), moralejas irónicas (“Cuando una es madre tiene una imaginación que trasciende la barrera de lo posible”) y un ritmo narrativo irregular que se puede achacar al exceso de cavilaciones, la novela se asoma a las trampas y los peligros que a veces reserva la vida en familia.

La forma del derrumbe

Laura Cukierman

Fondo de Cultura Económica

118 páginas

$ 21.000