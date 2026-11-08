Reseña. Atravesar el tiempo. Conversaciones con José Donoso, de Josefina Delgado

Realizadas en 1985 en la casa de José Donoso (1924-1996), en Santiago de Chile, las siete entrevistas de Josefina Delgado (Buenos Aires, 1942) con el autor de El lugar sin límites cumplen al menos dos objetivos. Por un lado, profundizan en los vínculos entre vida y literatura, entre placer y novela; por otro, perfilan el retrato de “cierto escritor latinoamericano del siglo XX, con su origen ligado a las clases dirigentes, con una educación privilegiada, pero también con la claridad necesaria para convertir el privilegio en una postulación literaria integradora de su destino personal”, como observa Delgado.

“Ese es el gran error de ciertas corrientes marxistas o, si tú lo quieres, sociologizantes: pensar que la literatura sirve para conocer la realidad, para meterse en la realidad, cuando lo que se hace es lo contrario, se parte de la realidad para comprender cómo funciona la literatura”, reflexiona Donoso, que en ese entonces estaba terminando de escribir La desesperanza (el volumen incluye cartas a Delgado sobre esa obra, fechadas entre 1983 y 1986).

De la historia familiar a sus afinidades literarias (“Leía a Proust a la sombra de mi caballo, en la pampa magallánica”), pasando por la conciencia en el uso del lenguaje y el “boom” latinoamericano (“la gloria tiene que tener sentido del ridículo”), las conversaciones recogen divertidos duelos verbales. Cuando Delgado le pregunta si leer una biografía no se parece a “leer una novela, pero que es verdad”, su amigo responde: “Yo nunca me planteo la no verdad de la novela, así que eso no es problema para mí”.

Atravesar el tiempo. Conversaciones con José Donoso

Josefina Delgado

Universidad de Valparaíso

160 págs.

$ 28.000