Reseña. Bestiario filosófico, de Ivana Costa

Para ingresar al vasto y complejo territorio de la filosofía siempre se ha contado con múltiples opciones. Hay quienes prefieren introducirse en él a través de algunos de sus problemas más relevantes; otros prefieren hacerlo siguiendo un orden histórico; algunos optan por lanzarse a la lectura de autores renombrados o de títulos que han visto citados en textos literarios o películas. Ivana Costa (doctora en Filosofía por la UBA) muestra en su último libro que también es posible acceder a la filosofía explorando cuevas, madrigueras, nidos.

En cada capítulo de su Bestiario filosófico se rescatan alusiones a animales presentes en textos clásicos de la historia de la filosofía. No se da por sentado que el lector conozca los textos o los autores citados, sino que en cada caso hay una apropiada contextualización que permite ver la pertinencia de la presencia del animal en la argumentación de los filósofos mencionados. Pero, además, se plantean tensiones entre las apariciones del mismo animal en textos diferentes. Así, por ejemplo, tras analizar un texto sobre Heráclito, la autora afirma que “con la imagen arácnida, Heráclito expresa un rasgo básico en la relación entre alma y cuerpo: la psyché –el alma– es capaz de moverse a sí misma y de dirigir sus movimientos de manera inteligente, con reacción inmediata y actuar así sobre lo que afecta al cuerpo”. En los textos de Nietzsche, en cambio, las arañas, su tela y su ponzoña aparecen asociados con aquellos que buscan debilitar la fuerza vital: los transmundanos, los sacerdotes, o filósofos como Kant, a quien Nietzsche califica como “¡Esa fatalidad de araña, considerada como el gran filósofo alemán!”. El capítulo finaliza con una conocida cita de un biógrafo de Spinoza que relata que “cuando tenía ganas de divertirse un rato Spinoza juntaba arañas y las hacía pelear entre ellas, o tiraba algunas moscas en la telaraña y se divertía con esas batallas que, a veces, lo hacían reír a carcajadas”.

Por las páginas del Bestiario filosófico desfilan algunos animales sorprendentes, como delfines, erizos, faisanes o rinocerontes, y otros más previsibles, como el gallo socrático, los perros cínicos, la tortuga de Aquiles, o el lobo de Hobbes. Pero, incluso en estos casos, la autora consigue introducir elementos novedosos o generar contrapuntos atractivos. Por ejemplo, el búho de Minerva hegeliano que “sólo alza su vuelo en el ocaso” es contrapuesto a la calandria de Arturo Andrés Roig, que se hace presente con su canto desde el amanecer.

Bestiario filosófico es un libro que se querrá tener siempre a mano. Sea para abrirlo al azar y disfrutar de alguna historia, sea para tomarlo como punto de acceso para adentrarse en la lectura de los textos y autores citados.

Bestiario Filosófico

Ivana Costa

Mardulce

384 páginas

$ 32.000