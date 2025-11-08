Reseña: Canto ceremonial para un oso hormiguero, de Antonio Cisneros

Aunque más joven que los novelistas del boom, Antonio Cisneros (Lima, 1942-2012) fue coetáneo de esa generación narrativa y la aparición de su poesía en los años sesenta y setenta -con libros como Comentarios reales de Antonio Cisneros (1962) o Como higuera en un campo de golf (1972)- vino a conmover con sus versos largos y respiratorios, algo beatniks, las estructuras de la poesía más establecida. Cisneros fue por entonces multipremiado y en un famoso poema (donde a un chanchito le daban un galardón a cada ocasión en que “se come una bola de caca” y eructa) dio prueba de su desdén irreverente.

Canto ceremonial contra un oso hormiguero -que justamente obtuvo en 1968 el Premio Casa de las Américas- es uno de sus libros clave y es una noticia que se lo recupere como tal, sin dejar que sus poemas se disgreguen en las fluctuantes páginas de una antología. El primer estilo de Cisneros -por entonces un nómade impenitente- está todo en estos versos: el cruce de memoria personal, familia, exilio voluntario, desparpajo, ironía y libertad que se acentuará en los libros siguientes. “Y en este patio, solo como un hongo, adónde he de mirar” se pregunta en el londinense “Hampton Court”, rodeado de los fantasmas de “Enrique el ocho” y Tomás Moro, poema que se complementa con “Paris 5e”, donde se habla de un amigo de inclinaciones maoístas. Los poemas, como anotó más tarde el propio Cisneros, recordando los días bohemios del swinging London en que escribió estos poemas, están llenos de “vida vivida”, algo que sigue titilando en cada verso. La edición se complementa con una muy buena entrevista de 2009 aparecida en la revista argentina Lamás Médula (realizada por Néstor Colón), donde el poeta repasa “los muchos Antonio Cisneros que me han habitado”.

Canto ceremonial para un oso hormiguero

Por Antonio Cisneros

Nebli

92 páginas, $ 22.000