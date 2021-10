Reseña: Dos hermanas, de David Foenkinos

Fuera de sus fronteras, la literatura francesa es sinónimo de sofisticación e intelectualismo, pasando por alto el detalle que –como en casi cualquier lado– en el país de Jean-Paul Sartre y el nouveau roman la gran mayoría de la narrativa tiende a lo convencional y al mercado.

David Foenkinos (París, 1974) es uno de esos autores con la destreza fabulatoria para cumplir la cuota del libro anual y, al mismo tiempo, proponer variedad sin tomar riesgos. Puede contar tanto la biografía novelada de un beatle (Lennon, 2010), sacar del olvido a una pintora olvidada (Charlotte, 2014) o tocar la redituable cuerda bibliófila (La biblioteca de los libros rechazados, 2016).

Su libro más exitoso, La delicadeza (2009), tiene algún lejano de aire de familia con Dos hermanas, una de esas novelas con notas alienadas, que podrían servir de buena base para un thriller sobre el malestar amoroso de hoy. Mathilde, una profesora devota de Flaubert y de La educación sentimental, es abandonada por Étienne, con el que tienen planeado casarse. ¿La razón? Él acaba de reencontrarse con su ex. Trastocado el mundo de un día para el otro, la protagonista se obsesiona con su némesis y comienza a cometer algunos desaguisados colegiales. Al rescate llegan su hermana y su marido, que la llevan a vivir con ellos. Contra todas las apariencias, la vorágine descendente de Mathilde continúa y la envidia o el resentimiento conducen a un final truculento y una última –y previsible– sutileza. No se puede negar: Foenkinos tiene la eficacia de un best seller contemporáneo y cool.

Dos hermanas

Por David Foenkinos

Alfaguara

Trad.: M.T. Gallego Urrutia y A. G. Gallego

152 págs./ $ 1199