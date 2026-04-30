Nuevo premio internacional para Samanta Schweblin: ganó el O. Henry con un cuento de “El buen mal”

Con la traducción al inglés de uno de los cuentos de El buen mal, justamente el que abre “el libro del millón de euros” del reciente Premio AENA, la argentina Samanta Schweblin volvió a alzarse este mes con otro galardón internacional, en este caso, el prestigoso Premio O. Henry de narrativa breve. La traducción al inglés de “Bienvenida a la comunidad”, narrado por una “renacida”, estuvo a cargo de Megan McDowell y el cuento fue publicado en junio de 2025 en The Yale Review.

En 2022, la autora -junto con otro argentino: Michel Nieva- había sido premiada con un Premio O. Henry por “Un hombre sin suerte”, con el que ganó el Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo en 2012 (el actor y director Osmar Núñez lo adaptó al teatro). También en 2022, Schweblin obtuvo el National Book Award por la traducción al inglés de Siete casas vacías (donde está incluido “Un hombre sin suerte”). Con estos antecedentes, el sueño del Nobel de Literatura a la escritora argentina podría acercarse.

El O. Henry, que rinde tributo a uno de los maestros del cuento (admirado por Borges), comenzó a entregarse en 1919, aunque solo a cuentos escritos en inglés. Desde 2021 también se premian traducciones. Cada año, se publica un volumen con los veinte cuentos ganadores. “Creo que soy cuentista por ansiosa: ¿¡por qué te lo voy a contar en 250 páginas si puedo hacerlo en 20?!”, decía el año pasado, cuando regresó de visita al país (reside en Berlín) para presentar El buen mal en Malba. Por estos días, es uno de los títulos más vendidos de la Feria del Lbro.

En esta ocasión, el cuento de Schweblin fue elegido junto con “Five Bridges”, del irlandés Colm Tóibín; “Flowers and Their Meanings”, de la estadounidense Marie-Helene Bertino; “American Realism”, del estadounidense Brandon Taylor (conocido en el país por los libros publicados por Chai); “The Hare”, del español Ismael Ramos (traducido del gallego pot Jacob Rogers); “Where Are You and Where Is My Money”, de la nigeriana Ucheoma Onwutuebe; “Love of My Days”, de la estadounidenese Louise Erdrich; “Stick Season”, de la estadounidense Jenny Xie; “She-Bear”, de la rusa Evgenia Nekrasova (traducida por Marianna Suleymanova); “This Time and the Next”, del puertorriqueño Noel Quiñones; “Pretend”, de la estadounidense Mary Williams; “Case Study”, de la china-estadounidense Weike Wang; “Inês”, del portugués João Pedro Vala; “Tender”, de la estadounidense Sarah LaBrie; “Earshot”, de la surcoreana residente en Francia Guka Han (traducida del francés por Katie Shireen Assef); “The Masterclass”, del taiwanés residente en Estados Unidos William Pei Shih; “Waiting, a Quintet”, de la estadounidense de la tribu chippewa Kimberly Blaeser; “Muscle to Muscle, Toe to Toe”, de la estadounidense Kim Samek; “All Stories”, del estadounidense Kevin Wilson, y “The Ghost Coat”, de la autora estadounidense en ascenso Catherine Lacey.

En el anuncio del premio, la editora de la serie de relatos, la escritora Jenny Minton Quigley, señaló: “Muchos de los ganadores del Premio O. Henry de este año manifiestan en sus relatos una forma de ver el mundo nueva y juvenil. Si nuestro mundo ha de salvarse, será gracias al genio de las próximas generaciones”. El editor invitado de esta edición fue el escritor estadounidense Tommy Orange.