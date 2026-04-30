7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 30 de abril al 6 de mayo en Buenos Aires
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LA NACION
- El Malba, renovado. Hoy a las se inaugurará con entrada gratis Latinoamérica en expansión, una muestra que reúne en Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415 unas 150 obras del museo y del fundador del museo, Eduardo Costantini. A las 18 habrá una charla inaugural en el auditorio con entradas ya agotadas, que podrá verse en vivo por el canal de YouTube del museo.
- Secretos de coleccionistas. Una charla organizada por la revista Be Cult, con la participación de Julio Crivelli, Marion Eppinger, Andrea Arditi Schwartz y Nicole Moises. Modera Claribel Terré Morell. Hoy, a las 17, en el Museo de Arte Decorativo (Av. del Libertador 1902).
- Feria del Libro. Este viernes, a las 19, Juan Gabriel Tokatlian, Carlos Pagni y Jorge Argüello hablarán sobre el libro Efecto Mariposa, en una charla que propone indagar si existe un orden detrás del caos, en un cruce entre política, pensamiento y actualidad. Pilar del Río participará a la distancia, mediante un video. En la Sala Tulio Halperín Donghi, Pabellón Azul del predio ferial de la Rural. El domingo 3, a las 16, Fernando Aramburu presentará su último libro, Maite, en la sala Julio Cortázar, del Pabellón Amarillo.
- Clase magistral. La ilustradora y autora peruana Issa Watanabe dictará una clase el sábado 2 a las 11 en el auditorio del Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415) . Entrada gratuita con inscripción previa.
- Central Affair. Hoy a las 18 se inauguran exposiciones en esta “galería de galerías” ubicada en el microcentro porteño. En Florida 971, con entrada gratis.
- Klemm en el Recoleta. Hoy las 18 se inaugurará en Junín 1930 una antología dedicada a Federico Klemm. También abrirán un homenaje a lMireya Baglietto y otras dos muestras de arte contemporáneo. Entrada gratis.
- Carlos Gallardo: Finale + On&Off. La Casa Victoria Ocampo inaugura una muestra que reúne dos instalaciones del artista argentino Carlos Gallardo y recorre su producción atravesada por las artes visuales, el diseño escenográfico y la fotografía. Con curaduría de Patricia Rizzo, la exposición propone una reflexión sobre la vida, la memoria y la muerte a partir de objetos resignificados. De lunes a viernes, de 11 a 19, en la Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831). Entrada libre.
LA NACION
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