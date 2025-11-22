Reseña: El ojo del amo, de Matteo Pasquinelli

Aunque el año que viene se cumplirán 70 años desde que John McCarthy acuñó la expresión “inteligencia artificial”, los debates intensos acerca de sus alcances recién llegaron tras la explosión de la IA generativa y, sobre todo, el Chat GPT. En ese marco, las miradas proliferan respecto de cuánto afectarán las relaciones sociales, la forma de producir (desde objetos hasta noticias e investigación científica) y, en fin, a la misma ubicación del ser humano entre todos los seres y objetos del planeta.

En este caso, la propuesta de Matteo Pasquinelli, profesor de filosofía de la Universidad Ca´Foscari de Venecia, es mirar a la nueva tecnología no como un salto cualitativo en la relación humanos-máquina o como imitación de la inteligencia biológica sino como la inteligencia de las relaciones laborales y sociales. En su enfoque sociológico de influencia marxista (algo curiosamente soslayado en el paratexto de la edición, pero enfatizado desde las primeras páginas), lo que hace Pasquinelli es contextualizar a las nuevas máquinas como parte de un entramado que arranca con la misma revolución industrial y la división del trabajo dentro de las sociedades, en una actual profundización del “ojo del amo” que disciplina trabajadores. Así, este libro se inserta en una serie de obras que buscan mirar las implicancias sociales de la IA, que “amplifican las desigualdades, perpetúan los sesgos raciales y de género, y consolidan una nueva forma de extractivismo del conocimiento”. Para Pasquinelli no son defectos técnicos sino “características discriminatorias intrínsecas”.

Dividido en dos partes, en la primera el autor se adentra en disquisiciones de la filosofía marxista respecto de los usos algorítmicos en la historia y en la computación como división del trabajo. Analiza así largamente el trabajo pionero de Charles Babbage, que creó a principios del siglo XIX una cierta “máquina analítica” propulsada a vapor y que, junto con las agudas notas de Ada Lovelace, influyó sobre la propia obra del filósofo de El capital.

En tanto, la segunda parte es un desarrollo más pormenorizado de la creación de los lenguajes que derivaron en las IAs generativas (redes neuronales, la teoría de la Gestalt, el Perceptrón), pero siempre con una mirada puesta en cómo todo esto se inserta en el esquema conceptual planteado por el pensador italiano.

La conclusión a la que llega es que el aprendizaje automático de las máquinas se convirtió en una modelización del conocimiento colectivo, apropiado por monopolios mundiales. “Al igual que otros pocos artefactos de nuestra época, la IA llegó a ejemplificar una concentración única de poder como conocimiento”, concluye Pasquinelli.

El ojo del amo. Una historia social de la inteligencia artificial

Por Matteo Pasquinelli

FCE. Trad.: María Marcela Alonso

260 páginas, $ 32.000