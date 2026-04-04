Reseña. El pañuelo de la hija de Pipino, de Rosmarie Waldrop

Nacida en Alemania, Rosmarie Waldrop (1935) es una reconocida poeta de la vanguardia estadounidense. El dato biográfico sirve para explicar la trama alrededor de la que gira El pañuelo de la hija de Pipino, y la profesión de fe vanguardista, la manera singularísima en que esta construida esta, su única novela.

El pañuelo… es una narración sobre el pasado, la memoria, las pasiones, la infidelidad, pero contra el fondo velado sobre el que fermentó el nazismo. Hay una familia formada en la década de 1920: la de Frederika y su marido, Josef, y las tres hijas. Pero también aparece Franz, de orígen judío, que tal vez sea el verdadero progenitor de las gemelas Andrea y Doria. Esos elementos forman las estampas que escribe muchísimos años después la hija menor, Lucy. Las versiones difieren porque sus hermanas no recuerdan lo mismo, y ese tono evocativo –y dialógico– evade las obviedades cronológicas. Las entradas, con sus guiños experimentales, van recortando los recuerdos de manera aleatoria para inventariar una historia siempre tentativa.

En ese camino fragmentario, se van desperdigando notas de humor (incluido el negro), aportes poéticos y musicales (Lucy es pianista). Un ejemplo de su prosa asociativa es el misterioso título, que alude a una leyenda que sostiene que Kitzingen –la misma ciudad en que nació la autora– se erigió en el sitio en el que la hija del rey francés Pipino el Breve lanzó un pañuelo desde las alturas de un castillo. Como dice Ben Lerner en el prólogo, Waldrop desafía cualquier categorización. La suya es mucho más que la clásica “novela de poeta”.

El pañuelo de la hija de Pipino

Por Rosmarie Waldrop

Períférica. Trad.: Blanca Gago

270 páginas, $ 41.000