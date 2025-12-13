Reseña: La comedia de la filosofía, por Samuel Cabanchik

Los vínculos entre la filosofía y la literatura están presentes desde los orígenes mismos de ambas disciplinas. Basta con atender a la Ilíada de Homero, poblada de reflexiones filosóficas sobre la muerte, la libertad o la justicia o a los fragmentos Parménides, quien en un poema planteó problemas como el del ser y la verdad, tan caros para la historia de la filosofía. De allí en adelante, la lista de autores en los que resulta imposible –o, al menos, estéril- distinguir filosofía de literatura se ha acrecentado con nombres de grandes figuras. Es en esa zona difusa y fértil en la que decide ubicarse el filósofo y poeta Samuel Cabanchik (Buenos Aires, 1958) con su nuevo libro La comedia de la filosofía.

El texto es una compilación de trabajos –algunos de ellos publicados de modo disperso en revistas y libros durante la última década, otros expuestos en versiones preliminares en congresos o mesas redondas- en los que desfilan nombres como los de Jorge Luis Borges, H.A.Murena, Jean-Paul Sartre o Ludwig Wittgenstein, entre otros. En “Sueño y existencia”, Cabanchik plantea un original vínculo entre “Las ruinas circulares”, de Borges y el cogito cartesiano. El punto clave del texto es el momento en el que el soñador del relato de Borges descubre que es él también un ser soñado. Hasta enfrentarse con el fuego, el personaje podía decir, con Descartes, “pienso, luego existo”. Sin embargo, afirma Cabanchik: “En última instancia, y paradójica y borgeanamente, el criterio final está en el cuerpo, en sentir que las llamas me queman, pues sin este dos implicado en el sentir, podría continuar la indistinción entre soñar y ser soñado (…) El sueño cesa cuando existo, que es una conciencia, pero ésta es a su vez una vibración del cuerpo, un magullón en la carne”.

Otro de los textos que se destaca en la compilación es “H:A.Murena. Una hermenéutica del silencio”. Allí el autor rescata el concepto de “comunidad metafórica” que encuentra en Murena y lo pone al mismo nivel de otras propuestas de comunidades no sustantivas propuestas varias décadas más tarde por filósofos europeos como Jean-Luc Nancy o Roberto Esposito. “Lo que llamamos comunidad metafórica –sostiene Cabanchik- es una propuesta original que muestra más de una ventaja con otras de las figuraciones de lo comunitario en el debate antropológico político metafísico que ha tenido lugar fundamentalmente en Francia e Italia y que, como ocurre inevitablemente, ha ignorado el aporte de Murena”.

La comedia de la filosofía es un libro que invita a recorrer la biblioteca personal con ritmo cadencioso, abriendo ejemplares para demorarse en pasajes bellos y profundos, sin atender tanto a si el volumen ha sido tomado del estante de Literatura o del de Filosofía.

La comedia de la filosofía

Por Samuel Cabanchik

17grises editora

306 páginas