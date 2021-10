Reseña: La metáfora en el arte, de Elena Oliveras

En su Poética, Aristóteles señaló el singular carácter de la metáfora enraizado en la dimensión intelectual y creativa de quien es capaz de crearla: “No puede recibirse de otro y es signo de una naturaleza privilegiada”. En esta edición ampliada de La metáfora en el arte. Fundamentos y manifestaciones en el siglo XXI, la crítica Elena Oliveras se vale de ella para interpretar la obra de arte: considera que los estudios sobre la metáfora plástica o visual no han tenido el desarrollo que se merecen. Nutrida, su investigación –de carácter teórico e instrumental– incluye desde clasificaciones hasta ejemplos de obras de arte, films y la vida cotidiana en pandemia.

Oliveras incluye de manera exhaustiva ejemplos e ilustraciones del mecanismo metafórico. Establece una diferencia entre las metáforas verbales (captadas exclusivamente por la imaginación) y las plásticas, percibidas, no solo imaginadas. Compara, entre otros casos, la metáfora denotativa cubista parcial in absentia y obras de René Magritte, como El espejo falso, ejemplo de metáfora in absentia parcial del sujeto: al sustituirse el iris por el cielo la imagen alude a una mirada “bella, abarcadora y tranquila”.

El nuevo capítulo “La metáfora en el arte de la metamodernidad” es un estudio cautivante y actual sobre las distintas metáforas que encarnan obras de Graciela Taquini, Anish Kapoor, Eduardo Basualdo, Enio Iommi, Gaba de Dios, Marta Minujín, Marcos López, Colectivo Estrella del Oriente y León Ferrari, entre otros artistas que Oliveras incluyó por su originalidad y vitalidad.

La metáfora en el arte

Por Elena Oliveras

Paidós.

304 páginas, $ 1990