Ofensiva judicial de grupos editoriales contra Mark Zuckerberg por el uso ilegal de libros protegidos por derechos de autor

Mark Zuckerberg cosecha dislikes en tribunales estadounidenses. Cinco de las editoriales de libros y revistas más importantes de Estados Unidos, junto con el escritor best seller y abogado Scott Turow en representación del Gremio de Autores, demandaron a Meta y a su fundador y director ejecutivo por haber utilizado millones de libros y artículos protegidos por derechos de autor descargados de sitios “piratas” para desarrollar el modelo de lenguaje e inteligencia artificial Llama, de Meta. En 2025, Meta y Zuckerberg habían sido demandados por editores y autores de Francia y el Reino Unido.

Elsevier, Cengage Learning, Hachette Book Group, Macmillan Publishers y McGraw Hill, y Turow, expresidente del Gremio de Autores, sostienen que Meta incurrió en una práctica sistemática de uso indebido de contenidos protegidos para alimentar sus modelos de IA generativa y que Zuckerberg “autorizó personalmente y fomentó activamente” la infracción de derechos de autor.

El Gremio de Autores estadounidense dio a conocer un comunicado en el que “aplaude a las editoriales y a los demás demandantes por presentar esta demanda, que representa otro paso importante en la lucha para que las empresas de IA rindan cuentas por el robo masivo de las obras de los autores”. Titulada “Elsevier Inc. y otros contra Meta Platforms, Inc. y Mark Zuckerberg”, la demanda se presentó ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Es la primera demanda por infracción de derechos de autor iniciada contra una empresa de IA por grupos editoriales. Hasta ahora, la mayoría había sido presentada por escritores y artistas, como el litigio colectivo contra Anthropic. Las editoriales reclaman compensación económica y medidas cautelares, incluyendo la destrucción de todas las copias “piratas” en posesión de Meta.

Jon Yaged, director ejecutivo de Macmillan, señaló en un comunicado que era “inconcebible que una de las empresas más valiosas del mundo haya optado por robar millones de obras de creadores para su propio enriquecimiento”. El presidente y director ejecutivo de McGraw Hill, Philip Moyer, defendió la “la protección de los derechos fundamentales de propiedad intelectual de los autores humanos de todo el mundo que crean contenido original”.

En la demanda se alega que la descarga y copia ilegal para entrenamiento de Llama perjudica las iniciativas de las empresas de IA para firmar acuerdos con editoriales. Entre enero y abril de 2023, en Meta se había evaluado la posibilidad de aumentar el presupuesto de la empresa para la “licencia de conjuntos de datos” de 17 a 200 millones de dólares. Sin embargo, esa idea se descartó por orden de Zuckerberg.

Por otro lado, se indica que Llama, al igual que otras empresas de IA, permite a los usuarios crear textos que compiten con obras escritas por humanos, algo que ya ocurre en plataformas como Amazon. Entre otros ejemplos, se informa que un usuario “escribió” una novela de cien capítulos a partir de una sola sugerencia hecha a Llama. En otro, el modelo de IA de Meta habría admitido el entrenamiento con una copia digital de la famosa novela de Turow Se presume inocente (sin licencia).

“La Asociación de Editores Estadounidenses apoya con entusiasmo esta importante demanda colectiva que demuestra claramente que Meta tomó decisiones calculadas para enriquecerse con propiedades literarias que no creó ni posee, cuando en cambio podría haberse asociado con editores y autores”, dijo Maria Pallante, directora ejecutiva de la entidad.

Por medio de un comunicado, desde Meta negaron haber cometido irregularidades e indicaron que el entrenamiento de modelos con obras protegidas constituye un uso transformativo que la justicia ya había reconocido en demandas previas. “La IA está impulsando innovaciones transformadoras, la productividad y la creatividad tanto para individuos como para empresas, y los tribunales han dictaminado acertadamente que entrenar a la IA con material protegido por derechos de autor puede considerarse uso legítimo”, dijo un portavoz de la empresa. “Lucharemos enérgicamente contra esta demanda”, anticipó.